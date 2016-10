DOMCURA Hausrat- und Privathaftpflichtkonzepte mit 'Top-Garantie'

Der Kieler Assekuradeur DOMCURA AG ergänzt seine Premium-Deckungskonzepte zur Hausratund Privathaftpflichtversicherung pünktlich zur diesjährigen DKM Ende Oktober um die Marktgarantie und die Differenzdeckung. Die Leistungserweiterungen können in den Top-Schutz Ausprägungen der Konzepte als ‚Top-Garantie‘-Baustein zusätzlich abgeschlossen werden.



„Mit unserer ‚Top-Garantie‘ heben wir die bereits starke Qualität dieser Konzepte auf ein noch höheres Niveau. Marktführende Leistungen wie in der Hausrat beispielsweise der Versicherungsschutz für Schäden durch Datenklau in Form des sogenannten Phishing oder in der Privathaftpflicht etwa die Mitversicherung von Personenschäden der Versicherten untereinander werden mit den jüngsten Innovationen sinnvoll abgerundet. Wir schaffen mit der Marktgarantie und der Differenzdeckung für den Vermittler Top-Vertriebsargumente, die zudem seine Haftung weiter minimieren“, erläutert DOMCURA Produktvorstand Rainer Brand.



Unter der Marktgarantie versteht man eine automatische Bedingungserweiterung auf die höchste Leistung eines anderen frei zugänglichen Tarifs auf dem deutschen Markt. Hingegen besagt die Differenzdeckung, dass bei einem Wechsel des Versicherungsanbieters bereits die (besseren) Leistungen des neuen Anbieters – hier DOMCURA – gelten. Der Schutz durch die Differenzdeckung bezieht sich dabei auf den Teil des Schadens, der vom alten Vertrag nicht erfasst wird, beziehungsweise diesen der Höhe nach übersteigt. Etwaige Lücken im bisherigen Versicherungsschutz werden hiermit sofort geschlossen.













Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über die DOMCURA AG

Die DOMCURA AG ist als Assekuradeur Anbieter von Premium-Deckungskonzepten sowohl für den privaten als auch gewerblichen Bereich. Das Unternehmen kooperiert mit rund 5.200 Maklern, Mehrfachagenten und Finanzdienstleistern sowie Maklerpools und Versicherungsportalen.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers