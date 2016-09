Das volle Familien-Programm: Yoga, Entdeckertouren & vieles mehr

Der Herbst ist da und damit starten auch wieder abwechslungsreiche Programme für die ganze Familie in den Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern. Wer Lust auf eine gute Mischung aus Entspannung und Unterhaltung hat und gern einmal gemeinsam die Seele baumeln lassen möchte, ist hier genau richtig:Familien-Yoga in der Jugendherberge StralsundDie Jugendherberge Stralsund auf der Halbinsel Devin liegt direkt am Sund und hat ein neues Programm für die ganze Familie im Gepäck: Mit Kind und Kegel können die Gäste ein Wochenende voller Entspannung in einer inspirierenden Umgebung genießen. In drei Yoga-Einheiten unter professioneller Anleitung können sie sich erholen und komplett auf Freizeit umstellen. Gemeinsam entdecken sie zudem im Meeresmuseum die Tiefen der Meere und lernen andere Eltern mit Kind beim gemütlichen Lagerfeuer kennen. Das Programm ist für Familien mit Kindern ab 6 Jahren geeignet. Zwei Übernachtungen mit Vollpension inkl. Programm kosten 105 Euro pro Person. Termine: 21. - 23.10.2016 und 03. - 05.02.2017.„Das Gold der Ostsee“ in der Jugendherberge ZingstIn Zingst direkt an der Ostsee geht es ebenso gemütlich zu: Bei einer geführten Strandwanderung erfahren die Gäste viel Interessantes über den Bernstein – und mit etwas Glück finden sie selbst das „Gold der Ostsee“. Unter Anleitung können die Familien einen Bernstein nach ihren Vorstellungen schleifen – ein unvergleichliches Erinnerungsstück. Auf Entdeckertour geht es mit dem Fahrrad durch den Nationalpark, vorbei an den Rastplätzen der Kraniche. Eine spannende und erholsame Auszeit für die ganze Familie! Fünf Übernachtungen inkl. Halbpension und Programm kosten 159 Euro pro Person (ab 6 Jahren) bzw. 95 Euro pro Person (3-5 Jahre) zzgl. Kurtaxe. Termine: 17.-22.10.2016 sowie 24.-29.10.2016, Verlängerungsnächte je nach Verfügbarkeit möglich.Beschauliches HeringsdorfWeite, Ruhe und Natur pur: Die Insel Usedom hat zu jeder Jahreszeit ihren Reiz und viel zu bieten: Mit der Usedomer Bäderbahn geht’s mit der ganzen Familie zur Schmetterlingsfarm oder auf Entdeckungstour in der Naturerlebniswelt. Für den Spaß zwischendurch sorgt ein Besuch in der Ostseetherme. Um das Seebad jedoch richtig zu entdecken, wartet eine kleine Ortsrallye auf die Gäste. Leider geht jeder Urlaub einmal zu Ende: Deshalb wird bei Kaffee, Kakao und Kuchen noch ein kleines Urlaubsandenken gebastelt. Bastelmaterial gibt es vor Ort oder es geht noch mal schnell ab an den Strand zum Sammeln von Muscheln, Steinen & Co. Fünf Übernachtungen inkl. Vollpension und Programm kosten 215 Euro pro Person (ab 6 Jahren) bzw. 129 Euro pro Person (3-5 Jahre) zzgl. Kurtaxe. Termine: 01.10.-22.12.2016 sowie 01.01.-30.04.2017.Diese und weitere Familienprogramme finden Interessierte unter www.jugendherbergen-mv.de . Das Service-Center berät unter Tel. 0381 776670 montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr zu allen Jugendherbergen und freien Terminen in Mecklenburg-Vorpommern.