Deutscher Fairness-Preis 2016

SV Sparkassenversicherung, LG Electronics, 123energie, Clean Car, Alltours und Condor – diese so unterschiedlichen Unternehmen haben eines gemeinsam: Sie alle zählen in den Augen der Verbraucher zu den fairsten Anbietern Deutschlands.



Gemeinsam mit dem Nachrichtensender n-tv zeichnete das Deutsche Institut für Service-Qualität Unternehmen in 37 Kategorien mit dem Deutschen Fairness-Preis 2016 aus. Die Entscheidung brachten mehr als 40.000 Kundenmeinungen zu rund 800 Unternehmen. Die Preisverleihung fand in feierlichem Rahmen in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt (Sendehinweis: n-tv Ratgeber – Geld, Mittwoch, 12.10.2016, 18:35 Uhr).



„Faire Unternehmen sind solche, bei denen sich der Verbraucher in jeder Hinsicht gut aufgehoben fühlt. Niemand kann hierüber besser urteilen als der Kunde selbst, der über persönliche Erfahrungen im direkten Kontakt mit dem Unternehmen verfügt. Auch deshalb ist der Deutsche Fairness-Preis eine transparente und im besten Sinne ehrliche Auszeichnung“, so n-tv-Geschäftsführer Hans Demmel.



Honoriert werden somit die Unternehmen, die in der Beziehung zum Verbraucher nach Meinung der Kunden besonders fair agieren und hier in ihrer Branche führend sind. „Wie bereits im Vorjahr kristallisierte sich die Zuverlässigkeit der Unternehmen und deren Produkte sowie Dienstleistungen als größte Stärke heraus“, erklärt Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität. „Auch die Gesamtzufriedenheit der befragten Kunden bezüglich des Preis-Leistungs-Verhältnisses befand sich auf einem guten Niveau.“



Im Rahmen der umfangreichen Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Zufriedenheit der Kunden mit Unternehmen in drei elementaren Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit (der Produkte, Dienstleistungen, Unternehmensaussagen) und Transparenz (über Preisbestandteile und Vertragsleistungen). Die Teilnehmer konnten jeweils ein Unternehmen pro Branche/Kategorie bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten.



Veröffentlichung nur unter Nennung der Quelle:

Deutsches Institut für Service-Qualität / n-tv

Diese Pressemitteilung posten:

Über die DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund 1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers