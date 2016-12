Brustvergrößerung mit Implantaten

Ein entscheidender Qualitätsfaktor bei der Brustvergrößerung ist neben der angewendeten Operationstechnik ist die Auswahl der Brustimplantate. In unserer Düsseldorfer Brustsprechstunde erarbeiten wir nach Untersuchung der Brust ein auf die Person abgestimmtes Konzept de Brustvergrößerung mit Auswahl eines Implantates welches die Erfordernissen und Wünschen am besten passt.Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Silikonimplantaten ist der Hersteller. Der Implantathersteller sollte seit Jahrzehnten auf dem Markt sein, sollte eine lebenslange Produktgarantie anbieten und sollte sich seriös auf dem Implantate Markt positioniert haben. Hierzu zählen Implantatfirmen wie Polytech, Eurosilicone, Mentor oder Allergan.Früher waren die Implantate innen flüssig, diese konnten auslaufen, die Materialien waren noch nicht so gut so dass die Notwendigkeit bestand nach 10 Jahren ein Implantatwechsel an der Brust durchzuführen. Heutzutage sind die Brustprothesen kohäsiv, also schnittfest, so dass kein Silikon mehr auslaufen kann. Diese Implantate haben eine verstärkte Materialstruktur und vor allem die Implantathülle ist viel stabiler. daher können diese Implantate viel länger in der Brust belassen werden.Prinzipiell unterscheidet man zwischen runden und tropfenförmigen (anatomischen) Brustimplantaten. Diese haben eine Unterteilung in verschiedene Projektionen, die je nach Bedarf eingesetzt werden können. Die Projektionen werden als low profile, medium profile, high profile oder extra high profile bezeichnet. Die Oberlächenstruktur kann glattwandig, makrotexturiert (grob angeraut) oder mikrotexturiert (fein angeraut) sein. Auch unterscheidet man verschiedene Härtegrade der Brustprothesen die von weich bis mittelweich bis hart unterteilt werden.Neben der Erfahrung der Brustchirurgen über die Jahre ist der genaue Wunsch der Patientin ausschlaggebend welches Implantat genau eingesetzt wird. Solange die Brustimplantate vollständig unter 4 Muskeln platziert werden, ist eine Sichtbarkeit der Implantatränder und der Implantate selbst deutlich minimiert. Zusammengefasst sollte in dem Beratungsgespräch zur Brustvergrößerung ausführlich über die genaue Auswahl der Implantate und die genaue Operationstechnik gesprochen werden.Jeder Brustchirurg verwendet einen anderen Implantathersteller. Die jeweiligen Implantatfirmen besitzen eine ausführliche Informationsseite im Internet wo sämtliche Informationen zu den jeweiligen Brustprothesen eingeholt werden kann.Im Zentrum für Ästhetisch-Plastische Chirurgie in Düsseldorf kommen nur beste Materialien bei der Brustvergrößerung zum Einsatz