Unternehmertum on Air: Thomas Göller bei Antenne Mainz

Manchmal verlaufen Wege im Leben anders, als man denkt. So kann man über die größten Umwege an Ziele kommen, die man sich so niemals gesetzt hätte. So erging es auch dem erfolgreichen Unternehmer Thomas Göller, der am 06.11.2016 bei Antenne Mainz in der Talkshow mit Volker Pietzsch zu Gast war. Zentrales Thema war dabei das Unternehmertum – mit all seinen wunderbaren Hürden und Aufgaben.In diesem sehr interessanten und aufschlussreichen Austausch berichtete Göller von den holprigen Anfängen seiner Unternehmerlaufbahn, die zunächst gar nicht so geplant war. Und sicherlich genau deswegen steht er heute als erfolgreicher Unternehmensberater, Coach und Mentor mitten im Leben – weil er das machen kann, wofür sein Herz schlägt: andere Menschen dabei begleiten, ihren Traum und somit ihre Passion als Unternehmer zu leben.Volker Pietzsch ging auf den Grund: Er hinterfragte, wie man wirklich Unternehmer wird, arbeitete heraus, was das erfolgreiche Unternehmertum ausmacht und scheute sich auch nicht zu thematisieren, welche Fehler dabei gemacht werden können. Gerade Fehler scheinen ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmer zu sein. Mit Humor und Selbstvertrauen sagt Göller dazu: „Klar lernt man aus Fehlern – es müssen nur nicht unbedingt immer die eigenen sein.“Als einer der Gründer der Unternehmer Academy, die Selbstständige und Unternehmer dabei unterstützt, ihren eigenen Traum zu verwirklichen, weiß Göller genau, wovon er spricht. Zusammen mit Mitgründer Ben Schulz, Geschäftsführer der Agentur werdewelt und Sparringspartner für Personal Branding, leitet Thomas Göller diese Akademie. Für Volker Pietzsch war dieses Format der Wissensvermittlung so interessant, dass er darüber demnächst noch mal ein separates Interview plant.Antenne Mainz sendet die Talkshow mit Pietzsch jeden Sonntag zwischen 9:00 und 13:00 Uhr. Innerhalb der Show kommen Themen verschiedenartiger Herkunft auf den Tisch – skandalös, anekdotenreich, menschlich und skurril. In Serien und einer Länge von etwa einer Stunde wird dem eingeladenen Gastsprecher Raum zum Gespräch gegeben.Reinhören lohnt sich also. Den Link zur Sendung gibt es hier ! (Die Sendung wird Mittwoch zwischen 19:00 und 23:00 Uhr wiederholt.)