Christian Lindner und Walter Kohl in der Unternehmer Academy

Es gibt nur sehr wenige Akademien mit dem Schwerpunkt Unternehmer, die so hochkarätige Referenten zu bieten haben, wie die Unternehmer Academy – einer Kooperation der Göller Mentoring GmbH und der werdewelt GmbH. In den beiden neuen Modulen, die in der kommenden Woche starten, referieren der Bundesvorsitzende der FDP und Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion NWR Christian Lindner sowie Begleiter und Coach Walter Kohl.Am 08. und 09.11.2016 dreht sich in der Unternehmer Academy alles um die Themen ‘Wirkung & Preise’ sowie ‚BWL & Kraft’. „Unternehmer lieben Freiheit, schaffen Werte und übernehmen Verantwortung“, unterstreicht Lindner seine persönliche Meinung. In seinem Vortrag zum Thema Unternehmerkultur macht er Einzelunternehmern Mut, Träume auch tatsächlich zu verwirklichen. Mit dieser Einstellung unterstreicht er auch das, was Mitgründer der Unternehmer Academy, Thomas Göller, direkt mit unterschreiben würde: „Wir brauchen eine neue Kultur des Unternehmertums.“Das gelingt nur, wenn man auch die nötige Kraft dazu hat, denn Unternehmer sein bedeutet auch, für Kunden, Lieferanten oder auch Mitarbeiter da zu sein. Wie Kräftezehrend manche Situationen sein können, weiß Dozent Walter Kohl aus eigener Erfahrung nur zu gut – insbesondere, weil vieles auch Einfluss auf das Privatleben hat. Kohl zeigt den Teilnehmern des neuen Moduls wie sie in einem performance-orientierten Leben aus alten Kraftfressern neue Kraftquellen machen können.Neben Lindner und Kohl referieren noch Marcella Jung zum Thema ‘BWL macht Spaß’, Franziska Brandt-Biesler über ‚Preise und Verhandlungen’ sowie Esther Schweizer zu ihrem Schwerpunkt ‘Ihre Wirkung als Unternehmer‘.„Mit der Unternehmer Academy möchten wir Selbstständige und Unternehmer dabei begleiten, ihren Traum und damit ihre Passion auch zu leben“, hebt Göller hervor, der zusammen mit Ben Schulz, Geschäftsführer der Agentur werdewelt und Sparringspartner für Personal Branding, die Akademie geründet hat.Diese einzigartige Kombination aus Fachwissen vermitteln, Mentoring und operative Umsetzung für den Unternehmer-Alltag ist der ideale Partner für alle, die zum erfolgreichen Einzelunternehmer werden wollen.Mehr über die Unternehmer Academy und das Programm finden Sie unter: www.unternehmer-academy.de