DIALUXE Massivhaus nominiert für den Hausbau-Award 2016

Bereits zum dritten Mal wählen zukünftige Bauherren und Hausbau-Interessierte das Haus ihrer Träume. Die Wahl zum Haus des Jahres 2016 ist eine wunderbare und spielerische Möglichkeit, Ideen für das zukünftige Eigenheim zu sammeln. Belohnt wird jeder Abstimmende mit einer Chance auf einen von vielen attraktiven Preisen: Ostseereisen, IPads und vielerlei Gutscheine für passgenaue Einbauküchen, nützliche Beratungen und Einkäufe beim Onlinehändler Amazon werden unter allen Teilnehmern verlost.Für eine erfolgreiche Hauswahl sind vor allem der ästhetische Stil, das effiziente und funktionale Design und eine gute Energiebilanz in den Kategorien Massivhaus und Fertighaus ausschlaggebend. Nach Abschluss der öffentlichen Abstimmung am 01. Dezember 2016 entscheidet außerdem eine Jury aus Experten der Hausbaubranche über den begehrten Jurypreis zum Haus des Jahres.Die variantenreichen Kandidatenhäuser präsentieren sich in unterschiedlichen architektonischen Stilen und werden mit verschiedenen Baustoffen errichtet. Die Fertig- und Massivhäuser aus ganz Deutschland bestechen mit einer ökologischen Bauweise und der Verwendung innovativer Heiztechnologien, hochwertiger Dämmmaterialien und erneuerbarer Energien. Auch die großzügig geschnittene Stadtvilla Carisma der Hausbaufirma DIALUXE Massivhaus, als KfW 40 Energieeffizienzhaus geplant, präsentiert sich als Vorreiter im Bereich Energieeffizienz.Entworfen um allen Bewohnern einen privaten Ort der Ruhe zu gönnen und ihnen gleichzeitig einen familiären Gemeinschaftsort zu schaffen, bietet das hochmoderne Architektenhaus 172,77 m² Wohnfläche verteilt auf fünf Zimmer, zwei Bäder, eine Küche und die Diele. Wohnlich und viel Privatsphäre schenkend, wurde das Massivhaus mit einem Winkel und einer riesigen Terrasse, die erholsame Sonnenstunden garantiert, gestaltet. Eine Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, eine Luft-Wärmepumpe, ein Stromspeicher, eine Photovoltaik-Anlage und der 42,5 cm Poroton T7 Stein sorgen für die sehr gute Energiebilanz der Stadtvilla.Das vielseitige Angebot des Hausbau-Unternehmens DIALUXE Massivhaus aus Hennigsdorf bei Berlin besticht durch seine Variabilität. Bauherren erhalten ein frei geplantes, schlüsselfertiges Architektenhaus mit einem Baustoff ihrer Wahl. Alle Fertig- und Massivhäuser werden auf Wunsch energiesparsam auch als KfW 55, KfW 40 oder KfW 40 Plus Haus gebaut. Ökologische Nachhaltigkeit und anspruchsvolle Architektur sind im Hause DIALUXE überzeugend vereint.Wer in der Stadtvilla Carisma sein Haus des Jahres 2016 gefunden hat, der wählt das Massivhaus gleich hier: Für Carisma stimmen!