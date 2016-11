Winterlicher Kurzurlaub zum Sparpreis in norddeutschen Jugendherbergen

Die Kerzen am Adventskranz leuchten, es duftet überall nach Spekulatius & Lebkuchen und die Weihnachtsmärkte öffnen ihre Tore für ihre Besucher. In Schleswig-Holstein und Hamburg freuen sich zahlreiche verträumte Winterorte auf viele Gäste. Um den Weihnachtsmarkt-Bummel perfekt mit der kuscheligen Auszeit verbinden zu können, haben die Jugendherbergen zwischen Nordsee und Ostsee besonders preiswerte Angebote für die gemütliche Jahreszeit zusammengestellt.In Hamburg erobert man Hafen, Alster und Weihnachtsmärkte ein Wochenende lang zum Sonderpreis. Ausgangspunkt ist die Jugendherberge Hamburg „Horner Rennbahn“.Neben Übernachtung und reichhaltigem, gesundem Frühstücksbuffet sind im Paket Stadtrundfahrt, Hamburg Card und Willkommensgetränk enthalten.Bis zum 22.12.16 und vom 02.01.17 bis 28.02.17 hat die Jugendherberge Hamburg „Horner Rennbahn“ das „Winterzauber Sparpaket“ geschnürt. Preis pro Person: 86 Euro (Kinder 3-5 Jahre: 46 Euro, 6-12 Jahre: 66 Euro)Die 7-Türme-Stadt Lübeck erwartet ihre Gäste mit zahlreichen gemütlichen Weihnachtsmärkten. Übernachtet wird am besten preiswert und gut in der Jugendherberge Lübeck „Vor dem Burgtor“.Gemütlich schlendert man durch die schön geschmückte Altstadt und besucht die Kunst- und Kulturmärkte. Von der Petrikirche hat man den besten Blick über die ganze City.Die Fahrt mit dem Fahrstuhl zur Aussichtsplattform ist im Paket„Lübecks Weihnachtsmärkte“ inklusive.Im Reisezeitraum bis 20.12.16 bietet die Jugendherberge Lübeck „Vor dem Burgtor“ zwei Übernachtungen mit Halbpension im Familienzimmer an. Preis pro Person: 72 Euro (Kinder 3-5 Jahre: 60 Euro)Mehr Infos zu den Jugendherbergen & Buchung:Jugendherberge Lübeck "Vor dem Burgtor"luebeck@jugendherberge.deJugendherberge Hamburg "Horner Rennbahn"hamburg-horn@jugendherberge.deFür 99 Euro ab in den Winter-Kurzurlaub: Gleich 3 Tage lang genießen Mama, Papa und die Kids eine gemeinsame, entspannte Auszeit in ausgewählten Jugendherbergen, welche besonders für Familien geeignet sind. In Schleswig-Holstein nehmen die Jugendherbergen Flensburg, Glückstadt, Heide, Lauenburg teil. Für 99 Euro übernachten bis zu 6 Personen (zwei Erwachsene mit bis zu vier Kindern im Alter bis 14 Jahre); Frühstücksbuffet und Abendessen am Anreisetag inklusive! Das Angebot gilt nach Verfügbarkeit und ist bis zum 6.12.2016 buchbar. Zur Auswahl stehen diverse Reisetermine bis März 2017.Mehr zum 99-Euro-Special und noch mehr spannende Herbergsziele gibt es unter: www.familienurlaub.jugendherberge.de/...