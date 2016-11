Bachelor of Insurance Management (B.A.) - Bericht über die Abschlussfeier am 29. Oktober 2016

Geschafft! Am 29.10.2016 konnten die Absolventen des Studienzuges 2013 des Bachelor of Insurance Management (B.A.) ihren Studienabschluss feiern. Bei diesem Studiengang handelt es sich um ein einzigartiges Projekt, das von führenden Bildungsanbietern der Versicherungswirtschaft gemeinsam konzipiert worden ist und durchgeführt wird. Partner sind die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) in München, sechs Studienorte des BWV Regional und das Institut für Versicherungswesen an der Technischen Hochschule Köln. Das Studium wird überregional in den beteiligten Städten durchgeführt, lediglich wenige Module werden zentral an der TH Köln gelehrt. Die Kombination von Praxis und Studium ist in idealer Weise möglich: die Berufstätigkeit muss während des Studiums nicht eingeschränkt werden, und dennoch wird ein ebenso anspruchsvolles wie angesehenes Studium absolviert.



In festlichem Rahmen begrüßte die Studienleiterin, Prof. Dr. Gabriele Zimmermann, die Teilnehmer und blickte kurz auf den Studienzug zurück. Sie betonte, dass alle Absolventen berechtigten Anlass haben, stolz und zufrieden zu sein. Mit dem Abschluss des Studiums haben sie eine wichtige persönliche Entwicklung erreicht, die die beruflichen Chancen der Absolventen sicherlich verbessert; insbesondere in der sich aktuell sehr stark verändernden Versicherungswelt. Auch seien neue Kontakte und Verbindungen entstanden, die über das Studium hinauswirken werden. In diesem Zusammenhang warb Prof. Zimmermann für die Alumni-Vereinigung, die Vereinigung der Versicherungs-Betriebswirte (VVB), die den Zusammenhalt nach dem Studium ebenso fördert wie die fachliche Weiterbildung. Wie alle nachfolgenden Redner äußerte sie schließlich die Hoffnung, dass sich die Wünsche und Hoffnungen der Studierenden erfüllen mögen und dass sie ihr Studium in guter Erinnerung behalten werden.



Anschließend gratulierte Ronny Schröpfer, Geschäftsführer der DVA, den Absolventen und hob hervor, dass der nun erreichte Bachelor Abschluss hohe Anerkennung in der Versicherungspraxis genießt. Er betonte den Wert des Studiums unter dem Gesichtspunkt, dass Mitarbeiter, die sich auf hohem akademischen Niveau weiterqualifiziert haben und die erworbenen Kenntnisse praxisnah einsetzen können, einen Wettbewerbsvorteil haben. Frau Ilona Schanz von der VVB gratulierte ebenfalls den Absolventen und betonte die Bedeutung von Netzwerken für die berufliche Weiterentwicklung.



Der anschließende Festvortrag von Prof. Dr. Torsten Rohlfs, Institut für Versicherungswesen der Technischen Hochschule, rundete die Veranstaltung ab. Prof. Rohlfs adressierte das für die Branche wichtige und schwierige Thema des langanhaltenden Niedrigzinsniveaus.



Für die musikalische Begleitung sorgten Clemens Orth am Klavier und Jens Düppe am Schlagzeug.



Autor: Prof. Dr. Gabriele Zimmermann

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Deutsche Versicherungsakademie GmbH

Die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) GmbH wurde von den drei Branchenverbänden (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (agv) und Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.) gegründet und bündelt deren überbetriebliche Bildungsangebote. Sie versteht sich als branchenspezifischer Dienstleister für Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen und ihre Partner. Sie ist Partner im so genannten Bildungsnetzwerk Versicherungswirtschaft. Hierzu gehören neben der DVA das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. und die regionalen Berufsbildungswerke der Deutschen Versicherungswirtschaft. Das Bildungsangebot der DVA umfasst Studiengänge, Seminare und Tagungen für Einzelpersonen und maßgefertigt für Unternehmen. Dabei bietet sie qualitätsgesicherte Abschlüsse und Bildungskonzepte und setzt innovative Lernmethoden ein (u.a. E-Learning). Ausgewählte DVA-Zahlen: Jährlich rund: 15.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen - 2.500 Teilnehmer pro Jahr in 33 Lehr-/ Studiengängen mit DVA Abschluss - 5.500 Teilnehmer pro Jahr in über 300 Seminaren - 7.000 Teilnehmer jährlich in über 100 Fachtagungen - 300 maßgefertigte Inhouse-Projekte für Unternehmen.



Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers