Jetzt für den Wettbewerb Kino-TV GOLDENER SPATZ 2017 einreichen

Vom 11. bis 17. Juni 2017 ist es wieder soweit: Zum 25. Mal startet das Deutsche Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online. In dieser Woche treten in Gera und Erfurt qualitativ hochwertige und innovative deutschsprachige sowie koproduzierte Filme und Fernsehbeiträge in den Wettbewerb um die begehrten GOLDENEN SPATZEN, die von der Kinderjury Kino-TV verliehen werden. In dieser Jury entscheiden gemeinsam Mädchen und Jungen aus allen Bundesländern, Österreich, der Schweiz, Südtirol, dem Fürstentum Liechtenstein, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und erstmals auch aus Luxemburg.Produktionsfirmen und Fernsehsender sind eingeladen, bis zum 16. Dezember 2016 ihre Beiträge einzureichen, die zwischen Januar 2016 und Mai 2017 fertig gestellt wurden bzw. werden und sich an ein Kinderpublikum (bis ca. 12 Jahre) richten. In der Kategorie Serie/Reihe können Produktionen eingereicht werden, die zwischen Januar 2015 und Mai 2017 fertig gestellt wurden bzw. werden.Die Kategorie Kurzspielfilm alterniert mit der Kategorie Serie/Reihe und wird für den GOLDENEN SPATZ 2018 wieder ausgeschrieben.Der Wettbewerb Kino-TV um die GOLDENEN SPATZEN wird 2017 in den folgenden fünf Kategorien ausgetragen: Kino-/Fernsehfilm; Minis; Serie/Reihe; Information/Dokumentation und Unterhaltung. Es können sowohl Live Action- als auch Animations-Produktionen eingereicht werden.Die Hauptpreise für den jeweils besten Beitrag in den Kategorien des Wettbewerbs werden am Freitag, 16. Juni 2017, in Erfurt verliehen. Pro Kategorie wird ein GOLDENER SPATZ verliehen. Der GOLDENE SPATZ in der Kategorie Kino-/Fernsehfilm ist vom Thüringer Ministerpräsidenten mit 1.500 Euro dotiert. Zudem wird von den Kindern die/der beste Darsteller*in oder Moderator*in gewürdigt. Darüber hinaus vergibt die MDR-Rundfunkratjury gemeinsam mit einem Autoren/einer Autorin den mit 4.000 Euro dotierten Drehbuchpreis des MDR-Rundfunkrates.Der Anmeldebogen und das Reglement stehen auf der Webseite www.goldenerspatz.de zum Download bereit.Das Filmprogramm in Gera (11. bis 13. Juni 2017) wird von einem umfangreichen Workshopangebot für Kinder wie Pädagogen, einem Event und Filmgesprächen begleitet. Die Vorführungen in Erfurt (14. bis 17. Juni 2017) werden durch Fachveranstaltungen für Autoren, Produzenten, Programmanbieter und –verwerter, einem Blick in die Werkstatt entstehender Produktionen, dem Pitching der Akademie für Kindermedien, der Stoffbörse Meet & Read sowie durch Film- und Fachgespräche ergänzt.