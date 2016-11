Von Innen schön - was braucht die Haut?

Die Haut ist der Spiegel der Gesundheit. An ihr sind die Spuren von Stress, schlechter Ernährung oder anderen schädlichen Einflüssen sofort sichtbar. Doch was braucht die Haut überhaupt, um wirklich schön zu sein und welche Nährstoffe machen die Haut besonders schön, straff und rein? In diesem Beitrag erfahren Sie alles rund um das Thema schöne Haut.Die beste Ernährung für schöne HautDie Schönheit und Ausstrahlung der Haut kann durch eine entsprechende Ernährung positiv beeinflusst und unterstützt werden. Wer sich eine pralle und gesunde Haut wünscht, sollte auf seinen Basenhaushalt achten. Dieser ist sehr wichtig für das optische Erscheinungsbild der Haut. Frisches Obst, Gemüse und vor allem die Kombination aus reichhaltigen Vitaminen, Spurenelementen sowie Antioxidantien sind grundlegende Pfeiler, auf die eine schöne Haut aufbaut. Eine basische Ernährung ist deswegen wichtig, weil ein übersäuerter Körper mit diesem Überschuss zu kämpfen hat. Der Organismus kann freie Radikale schwerer binden und entgiftet deutlich langsamer. Auch der Stoffwechsel spielt hier eine Rolle, denn wenn der Körper übersäuert ist, funktioniert er schwerfälliger. Er ist aber wichtig, um Gift- und Schlackstoffe aus dem Körper, und damit auch aus der Haut, herauszuziehen und für den Abtransport zu sorgen.Die Ideale Nährstoffkombination für gesunde Haut mit AusstrahlungUm ein feines Hautbild zu erhalten, ist es wichtig mindestens 2 Liter, gesunde Flüssigkeiten, zu sich zu nehmen. Wasser ist für den gesamten Organismus wichtig, doch gerade die Haut profitiert davon in hohem Maße. Durch den reinigenden Effekt des Wassers wird auch die Haut gereinigt und erscheint nach einer Regenerationsphase deutlich reiner. Zusätzlich sollte auf den Mineralstoffhaushalt wert gelegt werden. Für eine schöne Haut spielen vor allem Zink, Silizium und Schwefel eine weitreichende Rolle. Sie sorgen für eine gute Funktion, Aktivität und haben einen verjüngenden Effekt. Diese Kombination ist extrem wichtig für die Haut. Sie wirkt bei einer guten Versorgung der Stoffe deutlich straffer. Der Grund ist, dass Antioxidantien gegen vielerlei Giftstoffe vorgehen und oxidativen Stress abbauen. Diese sind für die Hautalterung verantwortlich. Werden ihnen aber Antioxidantien entgegen gesetzt, ergibt sich ein wirksames Gegenmittel.Auch während einer Diät auf die Versorgung der Haut achtenEs ist erwiesener Maßen bekannt, dass viele beim Wunsch ihr Gewicht zu reduzieren, oftmals zu radikalen Diäten greifen. Dies ist auf keinen Fall ratsam und höchst ungesund. Das Resultat zeigt sich auch auf der Haut wieder. Eine gute Ernährungsumstellung ist hier deutlich besser. Zusätzlich zur gesunden und ausgewogenen Ernährung sollte darauf geachtet werden, dass ausreichend Nährstoffe für den Stoffwechsel zur Verfügung stehen. Draineur Haut von Decouvie wurde speziell in diesem Zusammenhang entwickelt. Das Produkt kann positive Auswirkungen auf die Haut haben. Draineur Haut regt die Ausscheidung von Stoffwechselabfallprodukten an und bietet so die ideale Grundvoraussetzung für einen strahlend schönen Teint. Dieses Nahrungsergänzungsmittel kann ebenfalls angewendet werden, wenn keine Gewichtsreduktion vorgenommen wird.Ausführliche Informationen zum Thema Nahrungsergänzungsmittel sowie zum beschriebenen Produkt erhalten Sie unter www.decouvie.com Verfasser:Leoni-Daniela Unfried PRKontakt & weitere Informationen:DecouVie GmbHBräugasse 2D 91799 RehlingenTel: +49 9142 96880Email: info@decouvie.com