Auch Männer nutzen Anti-Aging

Sie strahlen uns jugendlich frisch und gestählt von Magazinen an, sie zeigen uns in der Werbung, wie sportlich sie sind und generell präsentieren uns die Medien knackige Kerle, welche scheinbar nicht altern. Doch auch hier ist es nicht anders, als bei den Damen: Fotoshop und eine aufwändige Pflege sind das A und O, um so aussehen zu können. Otto-Normal-Verbraucher benötigt hier etwas Sport, eine gute Ernährung und die passenden Anti-Aging-Produkte. Die meisten Produkte im Bereich Anti-Aging sind auf die Bedürfnisse von Frauen ausgelegt. Doch es gibt natürlich auch Pflege für den Herrn in diesem Segment.Längst wissen die meisten Herren, dass ein gepflegtes Äußeres attraktiv wirkt. Kein Wunder, dass der Markt an spezieller Herrenpflege für alle Altersklassen so langsam aber sicher wächst. Männerhaut ist im Grunde einfacher zu pflegen als die deutlich dünnere und zartere von Frauen. Doch auch hier gibt es gravierende Unterschiede. Denn auch die Haut von Herren kann sensibel, trocken oder gereizt sein. Wichtig ist allerdings die Information, dass Frauen sich heute oftmals mehr Gedanken um ihre Ernährung und die Zusammenstellung der Nahrungsmittel machen, als es Männer bislang noch tun. Der größte Marktanteil an Käufern von Bio Lebensmittel und Ernährungsfachbüchern sind Frauen. Aber auch die Herren holen hier auf. Der Zusammenhang zwischen einer schönen Haut und der Ernährung ist wissenschaftlich erwiesen und für keinen einen großartige Überraschung. Die richtige Kombination aus Ernährung, Bewegung, ausreichend trinken und damit ist Mineralwasser gemeint, sowie der passenden Gesichtspflege, können auch Männerhaut wie verjüngt wirken lassen.Männer haben einen etwas anderen Stoffwechsel als Frauen. Dennoch sollten sie generell auf die Aufrechterhaltung des Stoffwechsels achten. Der Grund dafür ist, dass über den Stoffwechsel Gifte und Ablagerungsstoffe aus dem Körper transportiert werden. Verbleiben sie im Körper so sorgen sie für einen fahlen Teint und unreine Haut. Auch die Faltenbildung wird dadurch begünstigt. Wer auch als Mann frisch und gut aussehen möchte, sollte also auf eine gute Ernährung achten, sich ausreichend bewegen, damit der Stoffwechsel seine Arbeit erledigen kann, und gleichzeitig auf die Nährstoffe achten, die er aufnimmt. Hier können spezielle Präparate als Ergänzung eine hilfreiche Sache sein. Eine hochwertige Nährstoffversorgung können die hochentwickelten Quantamin Sticks von Decovie bieten. Die natürlichen Inhaltsstoffe können vom Körper ideal aufgenommen und verwertet werden. Hinzu kommt die Tatsache, dass Q10 als Wunderwaffe gegen Falten gilt. Auch hier finden Sie passende Präparate, welche als Ergänzung zur täglichen Ernährung eingenommen werden können. Von der guten Versorgung mit Mineral- und Nährstoffen wird auch die Funktion des Körpers und Organismus gewährleistet. Wer unregelmäßig isst und unter großem Stress steht, sollte zwingend auf die gute Versorgung achten. Die zugeführten Stoffe helfen im Kampf gegen freie Radikale und gegen die ausgeschütteten Stress-Produkte.Bei Interesse finden Sie die Produkte unter www.decouvie.com . Hier stehen sowohl weitere Präparate als auch Ratgeber zum Thema Gesundheit und Ernährung zur Verfügung.