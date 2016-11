Ihre creditweb-Niederlassung

creditweb bieten Ihren Kunden das wohl größte Portfolio an Immobilienkrediten und setzen damit die positive Entwicklung weiter fort. Das Niederlassungsnetzwerk soll nun weiter verstärkt werden – den Wachstumsimpulsen des Marktes folgend.



creditweb gehört zu Deutschlands größten Immobilienfinanzierern – und das Unternehmen wächst weiter. Angesichts der mehrfach ausgezeichneten Baufinanzierungskonditionen ist das nicht überraschend. Denn creditweb bietet durch den systematischen Vergleich der Leistungen von über 400 Banken Zugang zu den besten Konditionen auf dem deutschen Markt. Dazu werden die Baufinanzierungsangebote auf den zwei führenden Plattformen von e-Hyp und Europace berechnet – nicht nur für Kunden und Interessenten ein bemerkenswerter Vorteil.



creditweb kennt den Markt



Als einer der größten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland hat creditweb mit mehr als 200.000 Kunden über den Traum vom Eigenheim gesprochen. Die Finanzierungsspezialisten wissen daher, dass Immobilienkäufer zwar online recherchieren, aber offline im persönlichen Gespräch mit einem vertrauenswürdigen Ansprechpartner die vielleicht wichtigste finanzielle Entscheidung des Lebens besprechen möchten. So ist creditweb bis heute zu einem bundesweit agierenden, starken Netzwerk geworden.



Werden Sie Niederlassungs-Partner



Den Wachstumsimpulsen des Marktes folgend, soll dieses Netzwerk nun weiter verstärkt werden. Dazu bietet creditweb den am Markt bereits etablierten Baufinanzierungsberatern eine einmalige Chance: Werden Sie gemeinsam mit ihrem Team Teil des creditweb-Niederlassungsnetzwerks und profitieren Sie von der dynamischen Entwicklung und einem attraktiven Konditionsmodell. Nutzen Sie die Möglichkeit, an dem Erfolg von creditweb zu partizipieren und mit der Leidenschaft für attraktive Baufinanzierungen eine solide Basis für die berufliche Perspektive zu gestalten.



Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für individuelle Baufinanzierungen ein. Als einer der größten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermitteln wir aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die besten Konditionen für die Bauvorhaben und greifen dabei nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. So haben die Kunden jederzeit die Wahl: Gern gehen wir auch auf gewünschte Finanzierungspartner ein, denn creditweb ist an keine Institute gebunden.



creditweb wurde von BankingCheck – dem Portal mit echten Kundenbewertungen und Vergleichen für über 500 Banken in ganz Europa – als bester Baufinanzierer 2016 ausgezeichnet. Und die unabhängige Monatszeitschrift „Finanztest“ hat in der Ausgabe 10/2016 die Konditionen von Immobilien-, Raten- und Autokrediten verglichen. Als Experten bei der Vermittlung von Baufinanzierungen und Ratenkrediten erreichte creditweb in allen Fällen erste Plätze! Zum Finanztest-Beitrag › https://www.test.de/... - Abruf der Testergebnisse bei Stiftung Warentest gebührenpflichtig



