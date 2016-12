Überzeugt von MasterTool: Oberösterreich verlängert seine Landeslizenz

Oberösterreich hat in den letzten Jahren beste Erfahrungen mit MasterTool gesammelt und ist überzeugt von dem didaktischen Autorensystem für interaktives Lehren und Lernen. Das Bundesland verlängert deshalb die MasterTool-Landeslizenz und treibt die digitale Bildung in Oberösterreich weiter voran. Kurz zuvor hatten in Österreich bereits die Bundesländer Niederösterreich und Tirol sowie in Deutschland das Bundesland Rheinland Pfalz ihre Landeslizenzen verlängert.MasterTool ist ein Werkzeug für modernen, interaktiven Unterricht. Das mehrfach prämierte Tool aus dem Hause co.Tec ermöglicht es, den Unterricht digital vorzubereiten und interaktiv umzusetzen. MasterTool fördert dynamisches Lernen und schafft die Verbindung zwischen konventioneller und digitaler Bildung. Durch Unterstützen relevanter Maker-(Selber-Machen)-Aspekte sorgt MasterTool auch für eine nachhaltige Verankerung der Medienkompetenz.Flächendeckend können nun weiterhin alle Schulen, alle Lehrende und Lernende in Oberösterreich MasterTool für die Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsgestaltung nutzen. Lern- und Übungseinheiten können entsprechend den pädagogischen Zielen des Unterrichts erstellt, verändert oder gesucht werden, denn mit den MasterTool-Themenpaketen stehen bereits über 16.000 interaktive Aufgaben und Übungen in fast 180 Themenpaketen zur Verfügung – von Alphabet & Anfangsbuchstaben bis zur Zuckerentstehung.Die neue MasterTool-Version 5.5. ist seit Oktober auf dem Markt und bietet eine zusätzliche Grafikbibliothek, neue Schriftarten, passwortgeschützte Übungen und viele weitere Neuerungen.Bis zum 31.12.2016 bietet co.Tec noch auf alle MasterTool-Lizenzformen und Themenpakete einen Rabatt von 10 %. Alle Informationen dazu und zu der neuen Version MasterTool 5.5 unter http://www.cotec.de/...