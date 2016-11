Die hessischen Medienzentren haben MyBookMachine als Landeslizenz erworben!

Mit MyBookMachine können interaktive Bücher selbst erstellt und publiziert werden. Die Hessischen Medienzentren haben MyBookMachine nun als Landeslizenz erworben – für den Einsatz im Unterricht.MyBookMachine ist ein Tool, um digitale, interaktive und multimediale Bücher – alleine oder gemeinsam mit den Schülern – zu erstellen und zu publizieren. Texte und Bilder können dabei nicht nur eingebettet, sondern auch mit Aktionen versehen werden. Über das Autorenwerkzeug wird individuell bestimmt , ob die Bücher von den Lesern weiterbearbeitet und verändert, oder nur zum „Lesen und Durcharbeiten“ zur Verfügung gestellt werden sollen. Schüler/Lerner/Leser öffnen das fertige E-Book dann mit dem kostenlosen Player von MyBookMachine.MyBookMachine verzahnt die Vorteile digital verfügbarer Inhalte mit dem Look & Feel eines E-Book. Informationen können über den Text hinaus mit Bild- und Videomaterial angereichert und mit weiteren Medien wie PDFs und Internetseiten etc. verknüpft werden. Das „Machen durch die Schüler selbst“ fördert dabei dynamisches Lernen, bietet die Basis für ein übergreifendes Medienkompetenzmodell und unterstützt so die Qualität in der Bildung.MyBookMachine wurde bereits mit dem Bildungsmedien-Preis Digita 2015 in der Kategorie Didaktische Werkzeuge ausgezeichnet. Die Jury sagte unter anderem: „Mit diesem Werkzeug erfährt das Publizieren von multimedial und interaktiv gestalteten Inhalten einen ganz starken Impuls, weil Autorinnen und Autoren jeden Alters die technischen Gestaltungsmittel ohne großen Einarbeitungsaufwand anwenden können."co.Tec bietet 10 % Rabatt beim Kauf des MyBookMachine-Editor bis zum 31.12.2016.Alle Informationen dazu unter http://www.cotec.de/...