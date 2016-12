Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Schleswig-Holstein unterstützt seine Mitglieder bei der Digitalisierung in der Bildung

MasterTool 5.5 ist das richtige Werkzeug für Lehrer, um Wissen durch interaktive Lern- und Übungseinheiten anschaulich, nachhaltig und motivierend zu vermitteln. Auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Schleswig-Holstein bietet seinen Mitgliedern nun die Möglichkeit, MasterTool als Werkzeug für den modernen, interaktiven Unterricht zu nutzen. Die Verbandsmitglieder werden damit im Schulalltag unterstützt – und gleichzeitig wird für eine nachhaltige Verankerung der Medienkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern gesorgt.Dies bestätigt auch Herr Rüdiger Gummert, Vorsitzender des Landesverbands Schleswig-Holstein: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Mitgliedern MasterTool zur Verfügung stellen können und wir sind überzeugt, dass wir damit einerseits die Vorbereitungsarbeit für unsere Mitglieder reduzieren und andererseits abwechslungsreichen und effektiven interaktiven Unterricht fördern können.“Das mehrfach prämierte Tool aus dem Hause co.Tec ermöglicht es, den Unterricht digital vorzubereiten und umzusetzen. MasterTool fördert dynamisches Lernen und schafft die Verbindung zwischen konventionellem und digitalem Unterricht. Im Handumdrehen können individuelle Arbeitsblätter & Übungen für den Unterricht erstellt werden. Das „Machen durch die Schüler selbst“ fördert dynamisches Lernen, bietet die Basis für ein übergreifendes Medienkompetenzmodell und unterstützt so die Qualität in der Bildung. MasterTool wurde bereits mit dem digita, dem Deutschen Medienbildungspreis, in der Kategorie Didaktische Werkzeuge ausgezeichnet.Seit Oktober ist die neue MasterTool-Version 5.5 auf dem Markt. Sie bietet viele Neuerungen, zum Beispiel eine zusätzliche Grafikbibliothek, neue Übungsformen, passwortgeschützte Übungen u.v.a.m.co.Tec bietet bis zum 31.12.2016 auf alle MasterTool-Lizenzformen und Themenpakete einen Rabatt von 10 %. Alle Informationen dazu und zu der neuen Version MasterTool 5.5 unter http://www.cotec.de/...