Bildungsministerin Wanka will Schulen fit für die digitale Welt machen: co.Tec bietet die entsprechenden Werkzeuge dafür!

Die Bildungsoffensive des BMBF für die digitale Wissensgesellschaft wurde erst in dieser Woche beschlossen, da bietet co.Tec bereits mit dem Surface 3 EDU Bundle ein ideales Gerät für die Tabletklasse an – mit 27 Prozent Bildungsrabatt und einer Ersparnis von 264,90 €.



Surface, das ist der Name für Microsofts eigene Tablet-PCs. Wörtlich übersetzt bedeutet es „Oberfläche“. Ein Surface ist jedoch alles andere als oberflächlich: Es vereint die besten Arbeitsmittel für den Unterricht in einem einzigen Gerät. Ein Intel Atom x7 Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher sorgen für eine flüssige Performance beim Arbeiten – Größe und Gewicht sind vergleichbar zu anderen Premium-Tablets. Auf dem 10,8“ großen Full-HD Touch-Display können Programme und Apps durch Tippen, Wischen und weitere Gesten gesteuert werden. Daher leitet sich auch der Name Surface ab.



Zusätzlich dazu gibt es den Surface Stift, der mit seinen 1024 verschiedenen Druckstufen und hochwertigen Verarbeitung das beste Schreibgefühl bei digitalen Notizen bietet. Das Surface kann Papier und Stifte im Klassenzimmer ersetzen. Mit der hochwertigen Tastatur, dem Type Cover, lassen sich auch lange Texte angenehm schreiben.



In Kombination mit Windows 10 als Betriebssystem und der leistungsstarken Hardware ist das Surface 3 somit das richtige Werkzeug, um eine innovative Lehr- und Lernumgebung zu schaffen.



Bei co.Tec gibt es das Surface 3 EDU Bundle inklusive Type Cover und Surface Stift jetzt mit 27 Prozent Bildungsrabatt zum Preis von nur 699,00 € inkl. MwSt. – nur solange der Vorrat reicht. Wer das EDU-Bundle erwerben will, benötigt einen Schulnachweis.



Das Bundle beinhaltet:

+ Surface 3 (64 GB/4 GB/ Windows 10 Pro)

+ Type Cover

+ Surface Stift



Preis: 699,00 Euro inkl. MwSt. (statt 963,90 Euro)

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über die co.Tec Gesellschaft für Softwaredistribution mbH

co.Tec macht Bildung digital und das seit 26 Jahren. Als führendes deutsches Handelsunternehmen im Bildungsbereich bietet co.Tec seinen über 157.000 Kunden ein pädagogisch hochwertiges Angebot an PC- und Mac-Software, sowie Hardware für Schule, Aus- und Weiterbildung. Über die Funktion als Distributor hinaus, werden die Produkte schulgerecht veredelt – immer mit dem Ziel, ideale Lehr- und Lernangebote zu schaffen. So stammen u.a. die sehr erfolgreichen Produkte MasterTool, MyBookMachine und MyVotingTool aus dem Hause co.Tec. Für MyBookMachine erhielt co.Tec 2015 den Deutschen Medien-Bildungspreis „digita“.

MasterTool – das Autorensystem für interaktives Lehren und Lernen – bekam diese Auszeichnung als bestes Produkt in der Kategorie Didaktische Werkzeuge bereits 2011.