Zuverlässigkeit ohne Wenn und Aber

Barum baut sein Angebot an Reifen konsequent aus und bietet in der 200 R-Serie gleich drei neue Reifen für die Trailer-Achse. In der wichtigen Größe 385/65 R 22.5 erreicht der leistungsstarke Trailer-Reifen BT 200 R den EU-Labelwert „B“ in der Kategorie Nassgriff. Zudem ist der BT 200 R ab sofort in der Größe 385/55 R 22.5 sowie in der speziellen Dimension 445/45 R 19.5 für den Einsatz im Volumentransport erhältlich. Die robusten Reifen zeichnen sich sowohl im Regionalverkehr als auch auf der Langstrecke durch ein langes Reifenleben mit hoher Laufleistung und einem sparsamen Kraftstoffverbrauch aus. Damit bieten sie eine kostengünstige Alternative für die Bereifung von Lkw.



Mit den Lenk- und Antriebsachsreifen der 200 R-Serie begann Barum im vergangenen Jahr die Einführung seiner neuen Produktlinie. Nun sind für die Reifenfamilie gleich drei neue Reifen für die Trailer-Achse erhältlich. Der Trailer-Reifen BT 200 R 385/65 R 22.5 zeichnet sich durch seine hohe Robustheit und flexible Einsetzbarkeit sowohl im regionalen Distributionsverkehr als auch auf langen Autobahnfahrten im Fernverkehr aus. Der Reifen, der auch in der Größe 385/55 R 22.5 verfügbar ist, bietet eine hohe Kilometerleistung und konstante Fahrsicherheit auch auf nasser Straße. Mit seinem sehr guten Nassfahrverhalten erreicht der Trailer-Reifen in beiden Größen den EU-Labelwert „B“ in der Kategorie Nassgriff. Dank der verbesserten Zusammensetzung der Gummimischung sind der BT 200 R 385/65 R 22.5 und der BT 200 R 385/55 R 22.5 besonders widerstandsfähig gegenüber Schnittverletzungen. Zusammen mit dem neu gestalteten Profil der Lauffläche und der stabilen Karkasse sind die Trailer-Reifen damit optimal gerüstet für ein langes Reifenleben.



Eine optimierte Gummimischung und ein neues Laufflächenprofil haben auch im Trailer-Reifen BT 200 R 445/45 R 19.5 Anwendung gefunden. Das Kraftpaket unter den Trailer-Reifen zeichnet sich durch eine hohe Traglast und optimale Laufleistung bei einem geringen Durchmesser aus und eignet sich damit besonders für den Einsatz im Volumentransport. Trotz des geringen Durchmessers ist der BT 200 R 445/45 R 19.5 sprittsparend unterwegs und erreicht damit den EU-Labelwert „B“ in der Kategorie Kraftstoffeffizienz.



Wie alle Barum-Reifen der 200 R-Serie basieren auch die Trailer-Reifen auf einer robusten Karkasse mit verstärkten Stahlcordwülsten, die alle Reifen für eine Runderneuerung auslegt. Damit unterstützen die leistungsstarken Reifen nachhaltig die Wirtschaftlichkeit im Fuhrpark.



Barum ist seit 1993 eine Reifenmarke der Continental AG. Die traditionsreiche Marke hat ihre Ursprünge in der Tschechischen Republik und wird von Continental sowohl im Bereich Pkw- als auch Nutzfahrzeugreifen erfolgreich weitergeführt. Lkw- und Busreifen von Barum zeigen, wie sich Qualität und ein günstiger Preis optimal ergänzen können.

Continental entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2015 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 39,2 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 218.000 Mitarbeiter in 55 Ländern.



Die Division Reifen verfügt heute über mehr als 24 Produktions- und Entwicklungs-Standorte weltweit. Das breite Produktportfolio sowie kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung leisten einen wichtigen Beitrag zu wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Als einer der weltweit führenden Reifenhersteller hat die Reifen-Division 2015 mit rund 49.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 10,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.



