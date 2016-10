WinterContact TS 850 P ist Testsieger bei Sport Auto

Premium-Winterreifen für sportliche Pkw mit „überragender Haftung“

Kürzeste Bremswege auf nasser Straße, Bestnote bei Schneetraktion und Trockenhandling

Die Fachzeitschrift Sport Auto hat heute ihren Winterreifentest 2016 veröffentlicht (Heft 11/16). Dabei fuhr der WinterContact TS 850 P als einziges Produkt die Bestnote „sehr empfehlenswert“ ein. Im Fazit schreiben die Fachleute über den Continental-Winterreifen: „Überragende Haftung auf nassem Asphalt, agile und direkte Lenkeigenschaften im Trockenen, sichere Performance auf Schnee und auf trockenen Strecken“. Im Test waren sechs Winterreifen der Größe 235/40 R 18, die Produkte stammten von europäischen, amerikanischen und asiatischen Marken. Die Reifen wurden an einem Ford Focus montiert und bei diversen Tests auf verschneiter, nasser und trockener Strecke getestet.Der WinterContact TS 850 P fuhr vor allem durch seine Ausgewogenheit auf höchstem Niveau auf das Siegertreppchen. So erreichte er Bestwerte und sehr gute Noten bei den Fahrleistungen auf Schnee, auf trockener Straße und nasser Fahrbahn. Auch in der Umweltwertung holte er neun von zehn möglichen Punkten. Diese starken Leistungen ließen ihn als einzigen Reifen im Feld mit der Bestnote „sehr empfehlenswert“ abschneiden.Der Continental WinterContact TS 850 P ist ein Pneu für Fahrzeuge ab der automobilen Mittelklasse aufwärts. Sein Lieferprogramm deckt eine Vielzahl von Pkw und Sportwagen ab, Continental bietet mehr als 120 Größen von 16 bis 20 Zoll für Pkw und SUV an. Komplettiert wird die Auswahl an Premium-Winterreifen von Continental durch den neuen WinterContact TS 860, der bereits in seiner ersten Saison die Tests von AutoBild und Autozeitung gewinnen konnte. Die exzellenten Testergebnisse der Continental-Reifen der vergangenen Jahre sind mit Sicherheit ein Grund dafür, dass die Sport Auto-Leser die Premium-Reifenmarke Continental regelmäßig zur besten Winterreifenmarke wählen. In diesem Jahr kürten die rund 17.000 Leser die Marke aus Hannover sowohl in der Kategorie Winterreifen als auch in der die Kategorie Sommerreifen zur „Besten Marke“.