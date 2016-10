Neuer WinterContact TS 860 ist Testsieger bei polnischer Fachzeitschrift "motor"

.



- Premium-Winterreifen setzt sich gegen sieben Modellen der Größe 205/55 R 16 H durch

- Kürzeste Bremswege und Bestnoten auf nasser und trockener Fahrbahn



Der neue WinterContact TS 860 von Continental hat im aktuellen Test der polnischen Fachzeitschrift "motor" den ersten Platz belegt. Bei dem im aktuellen Heft veröffentlichten Test kam der Premium-Winterreifen Dank seiner Ausgewogenheit auf höchstem Niveau auf den ersten Platz: Er zeigte Bestleistungen auf nasser Straße, war bester Reifen in allen Disziplinen auf trockener Strecke und punktete auch beim Nass- und Trockenbremsen. Damit setzte er sich gegen die Wettbewerbsprodukte europäischer, amerikanischer und asiatischer Marken durch. Die Redaktion testete Winterreifen der Volumengröße 205/55 R 16 H, die an Fahrzeugen der Kompakt- und Mittelklasse montiert werden können. Der WinterContact TS 860 wurde dieses Jahr in den Winterreifenmarkt eingeführt und seitdem bereits von zahlreichen Testredaktionen europäischer Fachzeitschriften zum Testsieger gekürt.









