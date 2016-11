Continental liefert maximalen Grip für die anspruchsvollsten Tuning-Fahrzeuge

Continental auf der Essen Motor Show in Halle 3, Stand A155

Besondere Marktstellung bei Ultra-High-Performance-Reifen

Gemeinsame Präsentation mit führenden Edeltunern

Einmal im Jahr trifft sich die Tuningbranche in Essen auf Europas größter Messe und bedeutendsten Leistungsshow für Tuning, Motorsport, sportliche Serienfahrzeuge und Classic Cars. Vor internationalem Publikum präsentiert Continental vom 26. November bis 4. Dezember in Halle 3, auf Stand A155, die aktuelle Palette der bekannten Ultra-High-Performance-Produkte für Pkw und SUV.Dabei setzt das Tuning-Team rund um Henry Siemons auch in diesem Jahr auf das bewährte Konzept eines Gemeinschaftsstandes mit namhaften Entwicklungspartnern aus der Tuningbranche. Mit dabei sind ABT Sportsline, AC Schnitzer, BRABUS, Startech, Sportservice Lorinser und TECHART Automobildesign. Der Messestand ist Ausdruck einer perfekten Symbiose aus extremer Performance sowie größtmöglicher Sicherheit und damit eines der interessantesten Ausstellungsziele für die Freunde hochwertiger Fahrzeugveredelung im Premium-Segment. Im Fokus der Ausstellung stehen vor allem der innovative Ultra-High-Performance-Reifen SportContact 6 und das passende Gegenstück für die kalte Jahreszeit: der WinterContact TS 850 P.Mit dem SportContact 6 wendet sich Continental speziell an die Fahrer äußerst sportlicher Pkw sowie SUV mit sportlichen Fahreigenschaften. Der Sportreifen mit innovativer Black-Chilli-Technologie ist freigegeben bis 350 km/h und setzt ein Ausrufezeichen für alle tuningaffinen Autofahrer, die sich im Premiumsegment nur mit der besten Lösung zufrieden geben. Entwickelt wurde der Hochleistungspneu vor allem für Spitzensportler wie den Audi R8 oder den Porsche 911 sowie sehr sportlich abgestimmte Fahrzeuge wie den M 5er BMW, den Mercedes AMG oder den elektrisch angetriebenen, bis zu 416 PS starken Tesla S.Zu Deutschlands besucherstärksten Automobilmesse des Jahres erwarten die Veranstalter über 500 Aussteller und wie im vergangenen Jahr rund 360.000 Besucher. Ausgestellt werden in Essen aber nicht nur sportliche Autos. Zu sehen ist das gesamte für die Tuningbranche bedeutsame Produktspektrum.