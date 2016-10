AutoBild: Neuer WinterContact TS 860 ist Testsieger

Im aktuellen Winterreifentest der AutoBild ist der neue WinterContact TS 860 auf Anhieb auf den ersten Platz gefahren (Heft vom 07.10.16). Dabei setzte er sich im größten Winterreifentestest überhaupt in einem Feld von 50 Pro-dukten aus europäischer, amerikanischer und asiatischer Herstellung als Testsieger durch. Die Erstplatzierung verdankt er neben Spitzenwerten auf Nässe und bei Wirtschaft-lichkeit seiner Ausgewogenheit auf höchstem technologischem Niveau. Der WinterContact TS 860 spielte seine Stärken auf Nässe aus und erzielte hier als einziger Reifen im Test ein „vorbildlich“ (1-). Auf Schnee verfehlte er mit einer „2+“ die Höchstnote nur denkbar knapp, auf trockener Stecke erzielte er ein glattes „gut“. Darüber hinaus beeindruckte er als bester in der Kategorie „Wirtschaftlichkeit“ mit der Note „vorbildlich“ (1-). Die Redak-teure kürten ihn deshalb nicht nur zum „vorbildlichen“ Testsieger, sondern gleichzeitig auch noch zum „Eco-Meister“. Sie lobten ihn zudem als „exemplarischen Premium-Reifen mit dynamischem Handling-Verhalten, präzisen Lenkverhalten mit guter Rückmeldung“.



Bestwerte in Nässe und Wirtschaftlichkeit belegen, dass die Reifenentwickler von Continental die traditionellen Zielkonflikte beim neuen WinterContact TS 860 auf höchstem Niveau gelöst haben. Es zeigt zudem, dass zumindest Premium-Winterreifen von Continental heute keinen höheren Rollwiderstand mehr haben müssen als Premium-Sommerreifen. Die Fachleute aus Hamburg hatten 50 Winterreifenmodelle der Größe 205/55 R 16 getestet. In der ersten Runde schied nach der Benotung der Bremswege auf Nässe und Schnee bereits knapp die Hälfte des Feldes (23 von 50) aus. Nur die Reifen, deren Bremsweg weniger als 20 Prozent über dem Wert des besten im Feld, dem WinterContact TS 860 lagen, qualifi-zierten sich für die nächste Testphase. In das Finale schafften es dann nur die 20 besten Profile. Testfahrzeug war ein VW Golf 7. Die Reifengröße 205/55 R 16 eignet sich für eine Vielzahl von Pkw zwischen der Kompakt- bis Mittelklasse. Der neue WinterContact TS 860 wird diese Saison in 36 Ausführungen in Größen von 14 bis 17 Zoll angeboten.





Continental entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2015 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 39,2 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 215.000 Mitarbeiter in 55 Ländern.



Division Reifen



Die Division Reifen verfügt heute über 24 Produktions- und Entwicklungs-Standorte weltweit. Das breite Produktportfolio sowie kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung leisten einen wichtigen Beitrag zu wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Als einer der weltweit führenden Reifenhersteller hat die Reifen-Division 2015 mit knapp 49.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 10,4 Mrd. Euro erwirtschaftet.



Pkw-Reifen



Continental zählt zu den führenden Pkw-Reifen-Herstellern in Europa und ist in Erstausrüstung und Ersatzgeschäft insgesamt der viertgrößte Pkw-Reifen-Hersteller weltweit. Der Fokus für die Produkt-entwicklung der Premium-Marke Continental liegt auf der Optimierung aller sicherheitsrelevanten Eigenschaften bei gleichzeitig minimiertem Rollwiderstand.

