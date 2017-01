Hidden Champion Connox forciert Wachstumskurs mit neuen, vielversprechenden Köpfen

Als Leiter der Logistik wird Sven Klein für alle internen Prozesse im Lager verantwortlich sein. Zu seinen Aufgabengebieten gehören die Effizienzsteigerung, Materialbeschaffung und -optimierung sowie die Verbesserung der User Experience beim Empfangen der Pakete. Auch die internationale Logistik fällt in seinen Aufgabenbereich.Bereits seine gesamte berufliche Laufbahn ist Sven Klein in der Logistik tätig. Zunächst bei Armedangels, zuletzt bei Outfittery, europäischer Marktführer im Curated Shopping für Männer. Das Unternehmen Outfittery baute er von Beginn an mit auf. Mehr als vier Jahre leitete er dort als Operations Manager sämtliche Logistikprozesse – wertvolle Erfahrungen, die er nun bei Connox nutzen möchte. „Connox ist in einer Phase, in der ich viel mitgestalten kann – das starke Wachstum und die Internationalisierung machen das Unternehmen für mich interessant“, erklärt Sven Klein, „Ich fand es außerdem beeindruckend, dass das Unternehmen ohne Investorengelder so weit gekommen ist. Das heißt, die Gründer halten noch alle Fäden in der Hand“.Jann Driessen steht dem Mobile Team von nun an beratend zur Seite. Über Workshops liefert er fachlichen Input und begleitet die Optimierung der mobilen Einkaufsprozesse, im Speziellen der ConnoxApp.Seit mehr als acht Jahren entwickelt Jann Driessen iOS Apps. In den vergangenen zweieinhalb Jahren baute er Freeletics, eine der erfolgreichsten Fitness-Apps in Europa, mit auf. Als Head of Mobile leitete er das App-Entwicklungsteam mit bis zu 20 Mitarbeitern. Neben seiner Beratungstätigkeit als Freelancer ist der App-Experte heute unter anderem bei der VentureVilla als Mentor tätig, ein Zusammenschluss zur Förderung von Start-ups, der auch von Connox unterstützt wird. „Bei Connox ist derzeit viel im Umbruch – das macht das Unternehmen spannend. Gerade mobil gibt es große Potenziale. Und das Preissegment, in dem sich ein großer Teil des Sortiments bewegt, macht die Arbeit zu einer Herausforderung“, erklärt Jann Driessen seine Beweggründe, Connox zu unterstützen.Thilo Haas, Geschäftsführer der Connox GmbH, freut sich über den Neuzugang: „Wir haben bislang viel selber ausgebildet und auf Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen gesetzt. Sie kennen Connox und unsere Produkte wie ihre Westentasche, identifizieren sich und verleihen unserem Unternehmen die Persönlichkeit, die es ausmacht. In den letzten ein, zwei Jahren hat der Shop aber eine Größe erreicht, bei der wir auf Input und Know-how von außen angewiesen sind – und wir haben große Pläne. Daher sind wir froh, Sven und Jann für uns gewinnen zu können“.Sven Klein ist nur einer von fast 40 neuen Festanstellungen im vergangenen Jahr – damit ist das Team um mehr als 50 Prozent gewachsen. Nach vier neuen Ländershops in 2016 werden Internationalisierung und Professionalisierung auch 2017 forciert, so dass mit weiterem Wachstum zu rechnen ist.Ein Foto von Sven Klein (r.) und Jann Driessen (l.) steht hier zum Download bereit: https://www.connox.de/...