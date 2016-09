MONSTER JAM® - Stadionpremiere der spektakulären Motorshow mit "Double Backflip"-Weltrekordversuch

Wenn 4,5 Tonnen schwere und rund vier Meter hohe Ungetüme durch die Commerzbank-Arena rollen, fliegen und springen … wenn donnernde Mo-torensounds im Stadion erklingt … wenn tausende Kinder auf den Rängen ihren Idolen Scooby-Doo™, Grave Digger® und Monster Mutt® Dalmatian zujubeln … dann ist das Monster Jam, die spektakulärsten Familien-Motorshow der Welt.Monster Jam - das ultimative Live-Entertainment und Familienevent - besteht aus zwei Teilen. In der ersten Disziplin treten die bis zu 1.500 PS starken Monster Jam Trucks im klassischen Rennmodus gegeneinander an. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometer in weniger als drei Sekunden, geht es in mehreren Runden über den Parcours. Der zweite Teil der Show besteht aus einer actiongeladenen Freestyle-Kür. Dabei setzen die vier Meter hohen und bis zu vier Tonnen schweren Monster Jam Trucks zu "Donuts" und "Wheelies" an. Und natürlich dürfen auch einige spektakuläre Crashs nicht fehlen.Highlight des Tages wird der offizielle DOUBLE BACKFLIP-Weltrekordversuch sein. Tom Meents, professioneller Fahrer und elffacher Monster Jam World Finals® Champion, wird mit seinem Monster Jam Truck MAX-D™ einen doppelten Rückwärtssalto versuchen – erstmalig in der europäischenMonster Jam - Geschichte. Geprüft und zertifiziert wird der Rekordversuch durch das 'REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND' (RID).Monster Jam ist ein Event für die ganze Familie. Bereits vor dem eigentlichen Wettkampf findet die große PIT PARTY statt. Hier haben Fans die einzigartige Möglichkeit, die Monster Jam Trucks und ihre Fahrer hautnah zu erleben. Während der zweistündigen Pit Party werden Autogrammwünsche erfüllt, für Fotos posiert und zahlreiche Fragen beantwortet. So nah kommen sich Besucher und Fahrer bei keinem anderen Motorsportevent.In den USA genießt Monster Jam bereits echten Kultstatus. Jährlich strömen fast vier Millionen motorsportbegeisterte Fans, zu mehr als 350 Shows in die größten Stadien, um live dabei zu sein.Mit Monster Jam zeigt sich die Commerzbank-Arena Frankfurt einmal mehr von ihrer multifunktionalen Seite. Über 100.000 Quadratmeter Folie, gut 7.500 Tonnen Sand und Erde und etwa 25 „Crash Cars“ verwandeln den Innenraum der Commerzbank-Arena Frankfurt in nur drei Tagen in einen echten Monster Jam Parcours. Tickets gibt es auf der Homepage der Commerzbank-Arena Frankfurt, auf www.monsterjam.de und www.ticketmaster.de