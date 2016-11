Was ihr Arzt ihnen nicht über ihre Suchtproblematik erzählt

Schon nach wenigen Stunden beginnt die Regeneration! Eine sanfte Stimulation des limpischen Systems sorgt für den Anschub der Neurotransmitter. So schüttet der Körper wieder genügend Dopamin, Serotonin und Oxytocin aus um die Entgiftung ohne Probleme und Schmerzen schnell und sanft zu überstehen.Ein neuro-dynamisches Mental-Training sorgt gleichzeitig für den Ausgleich der mentalen Alchemie. Sie nutzen den Körper mit ihrem Bewusstsein, um sich von der Abhängigkeit, die Sie so lange gequält hat, zu befreien. Die intelligenten Coaching-Tools werden ihr Suchtverhalten mit jeder Anwendung verändern und zum Schluss ganz auslöschen. Sie werden zu einer anderen Person.Über 4000 Teilnehmer konnten sich schon in den letzten Jahrzehnten erfolgreich von ihrer Sucht verabschieden. Und Sie schaffen es auch! Ihr Wille, die Sucht zu beenden, reicht uns!Bei Krankheiten verändern sich die Organe und bei Abhängigen verändern sich die Strukturen im Gehirn. Das macht eine Sucht aber nicht zu einer Krankheit. Denn das Gehirn verändert sich im Laufe des Lebens ständig - weil es lernt. Die Droge selbst verändert das Gehirn nicht, sondern die Gewohnheit, also die Sucht an sich. Eine Sucht kann man also auch als Lernprozess sehen.Suchtcoach Hans R. Hoffmann: "Bei Menschen mit Spielsucht oder Sexsucht zeigen sich im Gehirn dieselben neuronalen Veränderungen, die sich auch bei Heroin- oder Alkoholabhängigkeit beobachten lassen. Die Sucht sollte man eher als eine Gewohnheit betrachten, die außer Kontrolle geraten ist. Wir bei CLEAN AND FREE finden es extrem wichtig, diesen Unterschied zu machen. Denkt ein Mensch er sei krank, nimmt ihm das die Verantwortung ab. An einer Krankheit kann man schließlich selbst nichts ändern."Hoffmann weiter: "Der Arzt verschreibt Medikamente und nimmt ihm die Verantwortung ab. Der Aspekt der persönlichen Wahl und Selbstermächtigung ist aber entscheidend, um sein Verhalten zu ändern. Um mit einer Sucht aufzuhören, muss man mit der Sucht aufhören wollen."Medikamente helfen nämlich nur gegen die Entzugserscheinungen und nicht gegen die eigentliche Ursache einer Sucht. Die geht meist auf psychische Probleme zurück. Wenn ein Süchtiger aber glaubt, er habe eine unheilbare Krankheit, denkt er, dass er nie wieder davon wegkommt. Aber eigentlich sind die meisten Süchtigen durchaus dazu in der Lage - sie müssen es nur wollen.Wer eine Sucht übersteht, macht eine unglaublich wichtige und gute Entwicklung durch. "Man muss einen Sinn für sich selber gewinnen und die kognitiven Instrumente dazu entwickeln. Man wird zu einer anderen Person, einer, die konzentrierter, fokussierter ist, die Kontrolle hat", so Hoffmann. Ein Feuerwerk aus intelligenten Tools und spezielle Übungen sorgen für eine schnelle und nachhaltige Veränderung ihres bisherigen Suchtverhaltens.In kleinen Gruppen werden Sie den Quantensprung in ein neues Leben machen. "Wir freuen uns, ihnen zur Seite stehen zu dürfen und erwarten Sie zu unserem nächsten Power-Seminar in Parsdorf bei München, oder zu einem Privat-Coaching auf Gozo/Malta", führt der Suchtcoach aus.Streng limitierte Plätze! Deshalb bitte frühzeitig planen und rechtzeitig anmelden. Anmeldung über http://www.cleanandfree.de oder die Info-Telefonhotline, auch für AT-CH-D: 00800 7237 1600Video: https://www.youtube.com/watch?v=BiHr5DSz4Yk