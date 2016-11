Mit CLEAN AND FREE® auf effektive und sanfte Medikamentenentgiftung vertrauen

Stress im Beruf, Unzufriedenheit im Privatleben, finanzielle oder chronische gesundheitliche Probleme führen viele Menschen in einen Kreislauf, der nur schwer zu durchbrechen ist. Aus anfänglich einigen Tabletten gegen verschiedene Beschwerden wird eine Medikamentensucht, deren Nebenwirkungen und Auswirkungen auf Ihr Leben Sie nur mit einer Medikamentenentgiftung begegnen können. CLEAN AND FREE® ist eine entzugserscheinungsfreie und effektive Methode, mit der Sie den Ausstieg aus der Sucht schaffen und nach der Medikamentenentgiftung ein Leben ohne die Sucht führen können.



In den vergangenen 22 Jahren haben wir über 4.000 Menschen bei der Suchtbefreiung geholfen und für eine schnelle, sanfte und gleichzeitig nachhaltige Medikamentenentgiftung gesorgt.



Medikamentenentgiftung in nur einer Woche - wie ist das möglich?



Viele Therapieformen schließen eine umgehende persönliche Veränderung aus und sorgen obendrein für Ängste oder die Flucht in eine neue Sucht. Bei CLEAN AND FREE® handelt es sich um eine Therapie in der Neuro-Linguistic-Programmierung in Kombination mit erprobten Coachings und mentalem Training für Ihre innere Stärke und Ihr Selbstwertgefühl.



Da NLP sowohl Ihren Körper, wie Ihren Geist beansprucht und eine wirkliche Persönlichkeitsveränderung mit sich bringt, ist dieses Verfahren von versierten Neurowissenschaftlern bestätigt und erweist sich als zielorientierte Alternative gegenüber anderen Therapiemethoden. Durch die Abhängigkeit von Medikamenten haben Sie sich in eine Gefahr begeben, die Ihr Leben in allen Bereichen beeinflusst und auf Dauer zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führt.



NLP mit CLEAN AND FREE® ist Ihre Chance auf ein medikamentenfreies Leben, in dem Sie sich für eine einwöchige Medikamentenentgiftung berufen und den Grundstein für Ihren Erfolgskurs im Beruf und im Privatleben legen.



Ihr Bewusstsein und die Anerkenntnis der Sucht sind die primären Grundlagen für eine Medikamentenentgiftung, die hochwirksam ist und Sie Ihr Leben wieder auf eigenen und von Hilfsmittel unabhängigen Wegen beschreiten lässt. Dieses Coaching gibt Ihnen binnen einer Woche eine ganz neue Orientierung und unterstützt Sie dabei, Ihre Unsicherheit oder die Überlastung im Beruf nicht länger mit Medikamenten zu kompensieren und das Opfer einer Suchterkrankung zu sein.



Die Medikamentenentgiftung steigert Ihr Selbstbewusstsein und bringt die Persönlichkeit zum Vorschein, die Sie vor der Suchterkrankung waren und die Sie fortan dauerhaft sein werden. Sie stärken Ihr Selbstwertgefühl und machen sich unabhängig von Suchtmitteln, schaffen sich ein klares Zielbild und gehen Ihren Weg fortan selbstdiszipliniert und selbstbestimmt. Lassen Sie sich nicht länger fernsteuern, wenn Sie im Zeitraum von einer Woche eine neue Orientierung erhalten und die Medikamentensucht auf sanftem Weg bekämpfen können.

