CHANNEL21 verlost im Rahmen des 1000-Dank-Events Shopping-Gutscheine im Wert von bis zu 1000 €

 1000-Dank-Event von 1. bis 9. Oktober 2016 auf CHANNEL21

 Dankeschön an CHANNEL21-Kunden: Versandkostenfreiheit auf alle Angebote des Tages

 Zusätzlich exklusive Verlosung von Shopping-Gutscheinen

Im Mittelpunkt des 1000-Dank-Events stehen exklusive Sonder- und Überraschungsaktionen, die sich direkt an die CHANNEL21-Zuschauer richten. So erwarten die Kunden täglich verschiedene Produkthighlights als Angebot des Tages – beispielsweise Mode von MONACO blue , Beauty-Pflegeprodukte von Homeshopping-Koryphäe Ricarda M. oder Gesundheitsprodukte von Dr. Herbert Plum . Als Moderatoren für das 1000-Dank-Event stehen bekannte CHANNEL21-Gesichter wie Alexandra Philipps, Ralf Kühler und Anna Heesch vor der Kamera.Jedes Angebot des Tages ist sowohl im Homeshopping als auch über den unlängst gerelaunchten Onlineshop channel21.de erhältlich. Während dieses Zeitraums wird das Produkt in limitierter Stückzahl zu einem besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis und ohne Versandkosten angeboten. Mit Events wie diesem investiert CHANNEL21 in diesem Jahr verstärkt in die Customer Loyalty: Die Treue und das Vertrauen der Zuschauer werden bei einmaligen Sonderaktionen und Angeboten belohnt. Eine ähnliche Aktion setzte der Homeshopping-Sender bereits Ende August mit dem Heinzelmännchentag um.„Das Homeshopping ist so zuschauernah wie kaum ein anderes Fernsehformat. Bei CHANNEL21 leben wir diese Nähe, und unsere Zuschauer tun das auch: ob durch wertvolles Feedback in Form von Anrufen oder Post, durch kleine Geschenke an unsere Moderatoren oder einfach durch jahrelanges Einschalten. Ohne die Kunden, die CHANNEL21 seit Firmengründung 2001 treu zur Seite stehen, wäre unser Erfolg nicht möglich. Mit dem 1000-Dank-Event möchten wir uns für diese Treue bei ihnen bedanken“, sagt Klaus Skripalle, Geschäftsführer von CHANNEL21.Auch abseits von Sonderaktionen wie dem bevorstehenden 1000-Dank-Event lohnt sich ein Blick auf das CHANNEL21-Angebot: Erst kürzlich startete das neue TV-Format zu den hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln von Vitatop® . Auch im Bereich Mode und Accessoires ist ein weiterer Ausbau des Sortiments in Planung.Diese und weitere aktuelle Mitteilungen von CHANNEL21 finden Journalisten und Interessierte wie immer im Pressebereich der Homepage von CHANNEL21.