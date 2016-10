CHANNEL21 startet mit einer Adventskalender-Aktion bereits im November ins Weihnachtsgeschäft

Mit dem vorzeitigen, „verrückten" Adventskalender kommt CHANNEL21 seinen Kunden in der oftmals stressigen Weihnachtszeit entgegen. Das Prinzip: bequemes, entschleunigtes Shopping schon vor allen anderen. Zu den Angeboten des Adventskalenders gehören beliebte Bestseller aus den Kategorien Mode, Schmuck, Accessoires, Beauty, Haushalt und Kochen – zum Beispiel Produkte von MOCCA Ricarda M . oder HiGloss . Die Produkte werden neben dem Angebot im Homeshopping auch im Onlineshop von CHANNEL21 erhältlich sein. Zusätzlich können sich Kunden ab dem 1. November in der CHANNEL21-Weihnachtswelt inspirieren lassen. Dazu gehört neben den Kategorien Stylingideen, Weihnachtsdekoration, Festtagsvorbereitung und Geschenketipps auch ein praktischer Geschenkefinder, der durch individuelle Filtermöglichkeiten passende Geschenkideen vorschlägt.Nach der Adventskalender-Aktion geht das Weihnachtsgeschäft bei CHANNEL21 dann in die nächste Runde: Ab dem 1. Advent wird das Sortiment auf die Weihnachtszeit abgestimmt. In diesem Rahmen hält der Sender täglich ein „Angebot des Tages" bereit: ausgewählte Produkte in limitierter Stückzahl zu einem besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzlich sind einige Formate geplant, welche die Kunden mit Tipps zum Festtags-Styling, den richtigen Geschenken und weiteren Vorbereitungen versorgen. Alle Kunden, die bis zum 21. Dezember bestellen, erhalten ihre Ware noch rechtzeitig zum Fest.„Mit unserem cleveren Adventskalender können Kunden schon rechtzeitig vor dem alljährlichem Weihnachtsstress Geschenke für ihre Familie, Freunde, Nachbarn und Bekannte besorgen – und sich dank unserer besonderen Angebote vielleicht auch gleich selbst beschenken. Ab Dezember geht es dann so richtig los und wir konzentrieren uns vollends auf das wichtige Weihnachtsgeschäft", sagt Klaus Skripalle, CHANNEL21-Geschäftsführer.Diese und weitere aktuelle Mitteilungen von CHANNEL21 finden Journalisten und Interessierte wie immer im Pressebereich der Homepage von CHANNEL21.