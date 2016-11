RAT RACE im Wasserschloß Klaffenbach

Die 2014 gegründete BOB MARLEY-Tributeband „RAT RACE" aus Chemnitz bzw. Dresden wird eine thematische Auswahl von Songs aus dem Wailers-Repertoire zu Gehör bringen, die der nachhaltigen Botschaft und dem vielfältigen Können des Altmeisters Respekt zollt. So bezieht sich auch der Bandname auf den gleichnamigen sozialkritischen Song aus dem Album "Rastaman Vibration" (1976), welches Marley zum Weltstar machte. In voller Besetzung mit Gesang, Hammond-Orgel, Gitarre, Bass, Saxofon, Posaune, Schlagzeug und Percussion präsentiert sich die Band im authentischen Sounddesign der frühen Wailers Produktionen mit Lee Scratch Perry. Abgerundet durch den markanten dreistimmigen Harmoniegesang der "I-Threes", den legendären Backgroundsängerinnen der Wailers, verspricht „RAT RACE" sowohl ein umfassendes kulturelles, wie auch musikalisches Erlebnis. Mit Freude am gemeinsamen und spontanen Musizieren werden die Vorlagen von Bob Marley mit neuen Elementen vermengt und dabei ein eigener Stil kreiert.Tickets zu 19,50 € erhalten Sie im Ticket-Service MARKT 1, Tel. 0371 4508-722, im Wasserschloß Klaffenbach, unter Tel. 0371 26635-0 sowie unter www.wasserschloss-klaffenbach.de