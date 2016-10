Puppentheater "Rotkäppchen" am 9.10. im Wasserschloß Klaffenbach

Am kommenden Sonntag dürfen sich Puppenspielfans auf einen Märchenklassiker freuen. Ab 15 Uhr bringt Eva Rosenfeld das Grimmsche Märchen vom "Rotkäppchen" auf die Bühne:Es war einmal eine kleine süße Dirn, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kind geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Da sagte einmal seine Mutter zu ihm:"Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, die bring der Großmutter hinaus, weil sie krank und schwach ist, wird sie sich daran laben, sei aber hübsch artig und grüß sie von mir, geh auch ordentlich und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas, dann hat die kranke Großmutter nichts zu essen... Fröhlich machte sich das Kind auf den Weg zur Großmutter, nichtsahnend, dass der Wolf im Wald sein Unwesen treibt...9. Oktober 2016 | 15 Uhr | Wasserschloß Klaffenbach | Bürgersaal I Dauer:ca. 40 minTickets zu 8,50 € bzw. 6,50 € für Kinder bis 12 Jahre erhalten Sie im Ticket-Service MARKT 1, Tel. 0371 4508-722 sowie im Wasserschloß Klaffenbach, Tel. 0371 26635-0 sowie unter www.wasserschloss-klaffenbach.de Vorschau:6.11.2016 | 11 - 18 Uhr Chemnitzer Puppenspielfest