Messe Chemnitz begrüßt 3-millionsten Besucher

Eine große Überraschung erlebte Aline Hinkel aus Brand-Erbisdorf. Sie wurde am 16. September 2016 als 3-millionste Besucherin der Messe Chemnitz begrüßt. Die 19-Jährige besuchte gemeinsam mit ihrem Freund Eric Marschner die Show von Komiker Bülent Ceylan. Messechef Michael Kynast empfing sie zunächst mit einem Blumenstrauß im Foyer. Neben Tickets für einen nächsten Veranstaltungsbesuch in der Messe Chemnitz wartete im Anschluss dann noch ein besonderes Dankeschön auf die Jubiläumsbesucherin. Sie konnte Bülent Ceylan hinter den Kulissen persönlich treffen. „Damit hätte ich nie gerechnet", freut sich Alina völlig überwältigt. „Die Karten waren ein Weihnachtsgeschenk meines Freundes."



Am 17. Januar 2003 wurde das Messe- und Veranstaltungszentrum feierlich eröffnet. Seitdem bietet die Messe Chemnitz auf dem ehemaligen Areal der Wanderer-Werke eine großartige historische Kulisse für Veranstaltungen aller Art – ob für Konzerte, Shows, Sportevents, Messen, Kongresse oder Firmenveranstaltungen – mit bis zu 7.200 Sitz- und 13.000 Stehplätzen.

