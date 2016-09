Ferienspaß für Königskinder im Schlösserland Sachsen

Über dreißig Schlösser, Burgen und Gärten in Sachsen nehmen mit verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen an der gemeinsamen Herbstferienaktion »Ferienspaß für Königskinder« zwischen dem 1. und 16. Oktober 2016 teil. Am 11. Oktober 2016 findet im Wasserschloß Klaffenbach passend zum Motto ein Zauberseminar für Kinder statt. Nachdem die kleinen Gäste im Rahmen des Workshops zunächst eine Vorführung des Zauberkünstlers „Chandro" erleben, können sie im Anschluss selbst verblüffende Kunststücke erlernen und die Tricks in einer Abschlusszaubershow präsentieren. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 35 Kinder begrenzt. Die Teilnahme wird für Kinder ab sieben Jahren empfohlen.Tickets zu 8,50 € erhalten Sie im Ticket-Service MARKT 1, Tel. 0371 4508-722 sowie im Wasserschloß Klaffenbach, unter Tel. 0371 26635-0. Ab einer Anzahl von 10 Kindern erhält die Begleitperson freien Eintritt.Verzaubere das Schlösserland Sachsen bis zum 23. Oktober 2016 mit Deinem Lieblingszauberspruch. Dreh ein Video und sprich dabei Deine magischen Worte oder fotografiere Dich in zauberhafter Verkleidung. Hexe, Magier, Fee oder Dschinni - Deiner Zauberkunst sind keine Grenzen gesetzt.Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Zauberparty für bis zu zehn Personen in der Zauberscheune Borlas in Klingenberg. Hier kannst Du Deine Ausbildung als Zauberlehrling fortsetzten und erlebst eine fantastische Show voller Magie.Mehr Informationen zum Gewinnspiel, erhaltet Ihr unter: