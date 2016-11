Das Chemnitzer Kabarett am 27. November im Wasserschloß Klaffenbach

Am kommenden Sonntag ist das Chemnitzer Kabarett mit dem Programm „Reif für die Weihnachtinsel" im Wasserschloß zu Gast. In manchmal bissig-ironischer, immer jedoch humorvoller Weise werfen die Kabarettisten einen Blick auf den ganz alltäglichen Wahnsinn: Haben Sie nicht auch schon immer mal gedacht: Im nächsten Jahr fahren wir zu Weihnachten ganz weit weg!? Einmal allem entfliehen, was uns zu Weihnachten so nervt. Dem dünnen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt bei 17 Grad plus und dem weihnachtlichen Gedudel im Kaufhaus. Und vor allem der Verwandtschaft! Einfach mal alle Viere gerade sein lassen und entspannt am Heiligabend irgendwo am Meer sitzen! Sich in einem schicken 4-Sternehotel verwöhnen lassen und einfach mal vergessen, dass es daheim eine Küche gibt, die nach Weihnachten wie nach einem Tsunami aussieht. Kommen Sie mit uns auf eine solche (satirische) Reise, wenn Sie auch reif sind für die Weihnachtsinsel! Vielleicht finden Sie es zu Hause dann doch wieder ganz schön.Tickets zu 18,50 € erhalten Sie im Ticket-Service MARKT 1, Tel. 0371 4508-722, im Wasserschloß Klaffenbach, Tel. 0371 26635-0 sowie unter www.wasserschloss-klaffenbach.de 22. Januar 2017mit Andreas Zweigler, Martin Berke und Gerd Ulbricht