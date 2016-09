Bewährter Zugang - Prof. Dr. Peter Fissenewert kehrt als Partner zu Buse Heberer Fromm zurück

Am 1. Oktober 2016 tritt Prof. Dr. Peter Fissenewert dem Berliner Büro der internationalen Wirtschaftskanzlei Buse Heberer Fromm bei. Der 53-Jährige ist Spezialist für Managerhaftung, Compliance und Restrukturierungen. Prof. Dr. Peter Fissenewert bringt zugleich sein Team mit, bestehend aus Susanne Lehr (41) und Oliver Häck (41) (bereits zum 1. September eingetreten).



Sein Zugang zur Kanzlei Buse Heberer Fromm ist ein Gewinn für die gesamte Praxis, vor allem für den Bereich Compliance. „Ich freue mich auf meine Tätigkeit bei Buse Heberer Fromm. Die Kanzlei hat in den letzten zwei Jahren eine deutliche Entwicklung gemacht. Diese Dynamik passt sehr gut in meine persönlichen Berufs-Pläne“, so Fissenewert.



Nach Dr. Klaus Neumann (Partner, München), Kristina Plenty, LL.M. (Norwich) geb. Ernst (Counsel, Düsseldorf) und Oliver Häck (Counsel, Berlin) ist Prof. Dr. Peter Fissenewert damit bereits der 4. erfahrene wiederkehrende Berufsträger im laufenden Jahr 2016.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB

Buse Heberer Fromm ist eine der großen, unabhängigen Anwaltskanzleien in Deutschland. An den sechs deutschen Standorten Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg und München sowie in Repräsentanzen in Brüssel, London, Mailand, New York, Palma de Mallorca, Paris, Sydney und Zürich beraten mehr als 100 Berufsträger nationale und internationale Mandanten auf allen Gebieten des Wirtschafts- und Steuerrechts. Durch die Bündelung der Kernkompetenzen in kanzleiweiten, integrierten Practice Groups gewährleistet Buse Heberer Fromm bei der Durchführung von Projekten und Transaktionen aller Größenordnungen optimale, individuell zugeschnittene Lösungen. Als mittelstandsorientierte Kanzlei legt Buse Heberer Fromm dabei höchsten Wert auf die individuelle Betreuung ihrer Mandanten, persönliche Beratung und Kontinuität der Mandantenbeziehungen.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers