Gewinner des Foto- und Videowettbewerbs "Mythos Multitasking" geehrt

„Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verträgt keine Pause. Ein einziger Moment der Ablenkung kann katastrophale Folgen haben“, sagte Dorothee Bär, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das BMVI und der DVR – unterstützt durch den Automobil-Club Verkehr (ACV) und CineStar – hatten dazu aufgerufen, sich kreativ mit dem „Mythos Multitasking“ im Straßenverkehr auseinanderzusetzen.Zahlreiche Bild- und Filmbeiträge wurden eingesendet. Sie zeigen auf spannende, unterhaltsame und bewegende Weise, wie schwierig und gefährlich es ist, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Die „Runter vom Gas“-Jury, bestehend aus Staatssekretärin Dorothee Bär, DVR-Präsident Dr. Walter Eichendorf und Schauspieler Raúl Richter, prämierte die Gewinner. „Die Vielzahl der Einreichungen freut uns sehr. Sie alle haben mit Ihrer Teilnahme dazu beigetragen, Multitasking im Straßenverkehr als Mythos zu entlarven“, sagte Dr. Eichendorf vor 200 geladenen Gästen im CineStar-Kino am Potsdamer Platz.Die Plätze eins bis drei gingen an: Gai Yian Kaya Neutzer (1. Platz) mit dem Beitrag „Handy am Steuer“, Michael Kürschner (2. Platz) mit dem Beitrag „Verantwortung Leben“, Julian Breidohr (3. Platz) mit dem Beitrag „Applenken“.Den Höhepunkt der Preisverleihung bildete die Premiere eines Kinospots mit Szenen der besten Wettbewerbs-Einreichungen. Dieser Film wird ab sofort deutschlandweit im Vorprogramm der CineStar-Kinos ausgestrahlt und über die Social-Media-Kanäle von „Runter vom Gas“ beworben.zum Wettbewerb unter www.mythosmultitasking.runtervomgas.de Der bundesweite Wettbewerb „Mythos Multitasking“ ist Teil der Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“. Initiatoren sind das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR). Unter dem Motto „Weil Leben schön ist“, machen sich beide für mehr Sicherheit auf deutschen Straßen stark.Im Jahr 2015 verunglückten fast 397.000 Personen im Straßenverkehr – und 3.459 verloren dabei ihr Leben. 2011 waren es noch 4.009 Getötete. Im selben Jahr wurde im nationalen Verkehrssicherheitsprogramm das Ziel von 40 Prozent weniger Unfallopfern bis 2020 festgelegt. „Runter vom Gas“ soll dazu einen erheblichen Beitrag leisten.zur Kampagne auf: