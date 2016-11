Bomba: Freie Fahrt im Westerwald

Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, hat heute die Ortsumgehung Niederahr - Ettinghau-sen - Hahner Kreuz im Zuge der B 255 für den Verkehr freigegeben. Ins-gesamt 52 Millionen Euro hat der Bund in die 5,8 Kilometer lange Stre-cke investiert.



Bomba: „Mit der heutigen Freigabe haben wir ein weiteres wichtiges Etappenziel einer leistungsfähigen Verbindung zwischen der A 3 bei Montabaur und der A 45 bei Siegen erreicht. Die Ortsumgehung wird die Anwohner von Lärm, Abgasen und Staus befreien und trägt damit zu mehr Lebensqualität in Niederahr, Ettinghausen und Hahn am See bei."



Die B 255 ist als Ost-West-Achse im Westerwald sowohl für die Bürger als auch für die Wirtschaft von großer Bedeutung. Auf der Strecke sind täglich über 16.000 Fahrzeuge unterwegs.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers