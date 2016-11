„Engagement für den Zusammenhalt in unserer Einwanderungsgesellschaft" – unter diesem Thema richtet das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend den ersten „Deutschen EngagementTag" aus, der am 3. und 4. November 2016 in Berlin stattfindet.„Jeden Tag engagieren sich überall in Deutschland Menschen für andere Menschen, für Kleine und Große, Alte und Junge, in Deutschland geborene und Zugewanderte. Sie tragen dazu bei, dass wir uns gegenseitig unterstützen, Solidarität leben und schließlich auch die vielen neuen zugezogenen Menschen dabei unterstützen, in Deutschland gut anzukommen. Diese engagierte und selbstständige Zivilgesellschaft ist eine wichtige Säule für unsere Demokratie. Denn: Demokratie lebt vom Mitmachen, nicht vom Zuschauen. Mit dem Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen" konnten wir gemeinsam mit 19 Programmträgern in sechs Monaten rund 16.000 Patenschaften zwischen geflüchteten und hier lebenden Menschen stiften. Im Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug engagieren sich mittlerweile über 5.000 Personen, davon 32 Prozent mit eigener Fluchterfahrung. Mit Programmen wie diesen möchte ich in Kooperation mit den vielfältigen Akteurinnen und Akteuren im Bereich Engagement für gute Rahmenbedingungen sorgen, die Vielfalt fördern und die Zusammenarbeit stärken", sagt Bundesfamilienministern Manuela Schwesig in ihrer Eröffnungsrede.Der Deutsche EngagementTag findet in diesem Jahr zum ersten Mal und unter Beteiligung verschiedener Partner statt. Mit der Veranstaltung will das Bundesfamilienministerium den Stellenwert von bürgerschaftlichem Engagement als einen zentralen Baustein zum Gelingen von Integration sichtbar machen und den vielfältigen Akteurinnen und Akteuren eine Plattform für Diskussion, Wissenstransfer und Vernetzung bieten.Schwerpunktthemen sind unter anderem Erfahrungen aus dem Engagement in der Flüchtlingshilfe, die Rolle von Migrantenorganisationen sowie die Zusammenarbeit zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in der Engagementförderung. Über den Verlauf der gesamten Tagung werden zentrale Erkenntnisse gesammelt und am Ende zu einer gemeinsamen Botschaft gebündelt. Die Ergebnisse werden im Anschluss an die Tagung auf der Website des Bundesfamilienministeriums veröffentlicht.Weitere Informationen zum Programm „Menschen stärken Menschen": www.menschen-staerken-menschen.de Weitere Informationen zum Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug: www.bundesfreiwilligendienst.de