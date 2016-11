Widmark Preis für DRUID

DRUID ist ein von der Europäischen Union gefördertes und von der BASt koordiniertes Projekt. Ziel war es, wissenschaftliche Grundlagen für verkehrspolitische Entscheidungen innerhalb der EU zu schaffen und effiziente Maßnahmen gegen das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten vorzuschlagen.Mit der Beteiligung von 37 Forschungseinrichtungen aus 17 Mitgliedsländern der EU sowie Norwegen, und einem Budget von 23,5 Millionen Euro war DRUID das bislang größte Europäische Forschungsprojekt in diesem Bereich.Das von 2007 bis 2011 laufende Projekt hat unter anderem gezeigt, dass nach wie vor Alkohol die am meisten verbreitete Droge auf Europas Straßen ist. In DRUID wurden eine Reihe von Standards für die Erforschung des Fahrens unter Substanzeinfluss etabliert, die seither international angewandt werden, sowie Empfehlungen für die Europäische Verkehrspolitik abgeleitet.Der Widmark Preis wird seit 1965 zu Ehren des schwedischen Chemikers Erik M.P. Widmark verliehen, der sich umfassend mit der Pharmakologie des Alkohols beschäftigte. Der Preis wird für herausragende, international sichtbare wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Erforschung von Alkohol und anderen Drogen für die Verkehrssicherheit vergeben.ICADTS ist eine einflussreiche, unabhängige und gemeinnützige Organisation, die das Ziel verfolgt, die Zahl der durch Alkohol und Drogen verursachten Todesfälle und Verletzungen bei allen Arten der Verkehrsbeteiligung zu reduzieren.Weitere Informationen