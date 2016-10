Life-Coaching führt Führungskräfte dauerhaft aus der Stressfalle

Müde und erschöpft, antriebslos und lustlos, von Rückenschmerzen oder Bluthochdruck geplagt – Führungskräfte arbeiten häufig mit großer Leidenschaft und zeigen eine hohe Leidensbereitschaft, wenn es darum geht, körperliche Stresssymptome zu übergehen. Ihr Job und sie selbst fordern alles. Und wer nicht für Entspannung und Erholung sorgt, dem kommen Leben und Gesundheit abhanden. Im Intensiv-Coaching von Brigitte Hettenkofer lernen Führungskräfte anhand alltagstauglicher Übungen wieder, wie man sich entspannt und auf Warnsignale zu achten.



„Nur wer lernt, sich selbst zu helfen, kann trotz Belastungen ein ausgeglichenes Leben führen“, sagt Brigitte Hettenkofer. Teilnehmer ihres Coachings wollen sich ganz bewusst nicht auf Psychopharmaka verlassen oder eine langwierige Psychotherapie starten. Ihnen hilft sie dabei, dass es gar nicht erst bis zum Burnout kommt. Führungskräfte lernen, Stress nachhaltig und mit eigenen Ressourcen zu bewältigen. Sie erfahren, wie sie mit Belastungen umgehen und ihr Leben so gestalten, dass sie sich Zeit für Entspannung und Selbstreflexion nehmen. Denn nur so können sie ihr Leben trotz andauernder Stresseinwirkungen wieder genießen, weiß Hettenkofer.



Das 2-tägige Premium-Coaching von Hettenkofer stützt sich auf die wissenschaftlich evaluierte körpergestützte Mentaltechnik Neuroimagination®. Teilnehmer lernen im ersten Schritt zu entspannen. Deshalb finden die Life-Coachings immer in einem schönen Hotel mitten in der Natur statt. In einem zweiten Schritt werden die verschiedenen Lebensbereiche reflektiert und erste Aktivitäten für ein Leben in Balance entwickelt. Im Anschluss begleitet Hettenkofer die Teilnehmer über 6 Monate per Telefon und/oder Videokonferenz. So unterstützt sie bei der regelmäßigen Reflexion in der Anfangszeit und festigt Erlerntes.



Hettenkofer hat die Erfahrung gemacht, dass Führungskräfte Stress für persönliches Versagen halten und sich oft sehr spät professionelle Hilfe holen. Wer jedoch sein Leben lang voller Energie gern arbeiten und dazu auch die Zeit mit Freunden und Familie genießen möchte, dem empfiehlt sie, frühzeitig Stressauslöser zu identifizieren und angemessene Abgrenzung zu erlernen.

Brigitte Hettenkofer studierte Theologie und verfügt über langjährige Erfahrung als klinische Kunst- und Gestaltungstherapeutin in Fachkliniken (Psychosomatik und Sucht).



Seit 1998 unterstützt sie Unternehmen und Privatpersonen dabei, psychisch fit zu bleiben oder wieder zu werden. Sie vermittelt praktisches Werkzeug für psychische Gesundheit und Wohlbefinden und macht Menschen Mut, ihre innere Widerstandskraft zu stärken und ein Leben in Balance zu führen.



