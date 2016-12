Ob in der DTM, in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship oder in unzähligen weiteren Rennserien: Woche für Woche kämpfen BMW Teams und Fahrer um Punkte, Siege und Titel. Auch abseits der Strecke sorgen die Mitglieder der großen BMW Motorsport Familie rund um den Globus für Schlagzeilen. Mit den „BMW Motorsport News“ fassen wir für Sie die Geschehnisse kompakt und informativ zusammen. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.



DTM: Marco Wittmann nimmt neuen Dienstwagen in Empfang.



Sechs Wochen sind vergangen seit Marco Wittmann (DE) beim DTM-Saisonfinale auf dem Hockenheimring (DE) seinen zweiten Fahrertitel errungen hat. In München (DE) nahm der Champion nun seinen neuen, ganz speziellen Dienstwagen in Empfang: das BMW M4 Coupé mit einem umfangreichen Paket an BMW M Performance Parts. Der Fahrer vom BMW Team RMG ließ sich die verbauten Teile aus erster Hand im Detail erklären, bevor er am Nachmittag in der BMW Welt die Schlüssel für sein BMW M4 Coupé in der Farbe Javagrün überreicht bekam. „Mein neuer Dienstwagen sieht toll aus und fährt sich wirklich fantastisch“, sagte Wittmann. „Die Farbe passt sehr gut zu mir, denn ich bin gerne mit einem etwas auffälligeren Fahrzeug im Straßenverkehr unterwegs. Die BMW M Performance Parts veredeln das ohnehin schon großartige BMW M4 Coupé und machen es zu einem wertvollen Einzelstück. Vielen Dank an BMW, die BMW M GmbH und an BMW M Performance Parts. Ich werde jeden Kilometer mit meinem neuen Fahrzeug genießen.“



IWSC: Spengler und Farfus freuen sich auf BMW M6 GTLM Art Car.



Bruno Spengler (CA) und Augusto Farfus (BR) wird im Januar eine besondere Ehre zuteil. Sie werden neben Bill Auberlen (US) und Alexander Sims (GB) zu jenen Fahrern gehören, die bei den 24 Stunden von Daytona (US) am Steuer des 19. BMW Art Car Platz nehmen. Der vom US-amerikanischen Künstler John Baldessari gestaltete BMW M6 GTLM wurde in der vergangenen Woche auf der Art Basel in Miami (US) vorgestellt. Am Rande der DTM-Testfahrten in Jerez de la Frontera (ES) sprachen Spengler und Farfus über das BMW Art Car, Daytona und die DTM-Tests.



Drei Fragen an... Bruno Spengler und Augusto Farfus.



Bruno, Augusto, ist es etwas Besonderes, in Daytona das 19. BMW Art Car zu fahren?



Bruno Spengler: „Für mich ist es das erste Mal überhaupt, dass ich ein BMW Art Car fahren darf. Deshalb ist es für mich in jedem Fall etwas ganz Besonderes und eine große Ehre. Die Geschichte der BMW Art Cars ist lang, und ich freue mich sehr darauf, in Daytona ein kleiner Teil dieser Geschichte zu werden.“



Augusto Farfus: „Wenn du ein BMW Art Car fährst, fährst du ein Kunstwerk. Unsere BMW Rennfahrzeuge allein sind schon kunstvolle Einzelstücke. Wenn diese dann auch noch von einem Künstler gestaltet werden, macht es sie umso spezieller. Es ist toll für mich, in Daytona an der BMW Art Car Historie teilhaben zu können.“



Welchen Stellenwert haben die 24 Stunden von Daytona?



Farfus: „Für mich ist das ein wirklich sehr cooles Rennen. Man eröffnet dort das Motorsport-Jahr in einer großartigen Atmosphäre und mit einem großartigen Team. Sportlich waren wir schon nah am ganz großen Triumph dran und sind Zweite geworden. Vielleicht gelingt uns ja 2017 der ganz große Wurf.“



Spengler: „Daytona hat für mich aus mehreren Gründen einen sehr hohen Stellenwert. Ich habe dort 2015 mein allererstes 24-Stunden-Rennen bestritten und quasi meine GT-Karriere begonnen. Zudem liegt der Termin des Rennens perfekt, da im Januar die DTM Pause macht und ich mich voll auf die 24 Stunden von Daytona konzentrieren kann. Ich mag die besondere Herausforderung der Strecke mit ihren stark überhöhten Kurven genauso wie die amerikanischen Fans und das BMW Team RLL. Alles ist dort etwas anders als in Europa. Diese Abwechslung gefällt mir sehr.“



Sie beide haben in dieser Woche die Testfahrten im BMW M4 DTM für die Saison 2017 fortgesetzt. Wie ist es gelaufen?



Spengler: „Die Arbeit am Auto für die Saison 2017 macht sehr viel Spaß. Dadurch, dass alle Hersteller neue Fahrzeuge entwickeln, ist die Abstimmungsarbeit für uns Fahrer eine spannende Herausforderung. Da die Testmöglichkeiten begrenzt sind, freue ich mich über jeden Tag, den ich im BMW M4 DTM verbringen kann.“



Farfus: „Für mich als Fahrer ist es extrem wichtig, durch solche Tests oder auch den Renneinsatz in Daytona im Rhythmus zu bleiben. Ich kann mich im Winter zwar mit Sport fit halten, aber die Zeit im Auto und das Fahrgefühl, das ich dabei empfinde, sind unverzichtbar. Man sagt einem Tennisspieler ja auch nicht, dass er einige Monate seinen Schläger nicht benutzen darf. Genauso ist es bei einem Rennfahrer mit seinem Rennfahrzeug.“



Asian Le Mans Series: Podium für den BMW M6 GT3 in Fuji.



Das Team AAI hat im Rahmen der Asian Le Mans Series mit dem BMW M6 GT3 bei den 4 Stunden von Fuji (JP) den dritten Platz in der GT-Klasse belegt. BMW Werksfahrer Philipp Eng (AT) feierte diesen Erfolg gemeinsam mit seinen Fahrerkollegen Jun San Chen (TW) und Ollie Millroy (GB) auf dem Podium. Das zweite Fahrzeug des Teams, in dem unter anderem BMW DTM-Fahrer Tom Blomqvist (GB) zum Einsatz kam, musste aufgrund eines technischen Problems auf den Rennstart verzichten.



BMW M235i Racing Cup Belgium: Siegerehrung mit Maxime Martin.



BMW DTM-Fahrer Maxime Martin (BE) hat im Rahmen einer Jahresabschlussfeier die Sieger im BMW M235i Racing Cup Belgium geehrt. Im BMW Brand Store in Brüssel (BE) überreichte Martin seinem Landsmann Guillaume Dumarey (BE) die Trophäe für den Triumph in der Fahrerwertung. Dumarey hatte die Saison mit insgesamt sechs Siegen dominiert. Bei den Teams ging der erste Platz an die Mannschaft von PK Carsport. Nico Otto (DE) gewann die Juniorenwertung, und Dirk Van Rompuy (BE) belegte Platz eins in der Gentleman-Wertung.

