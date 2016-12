Platz eins in der BMW Sports Trophy Fahrerwertung geht an Michael Schrey

Mit 486 Punkten sichert sich Michael Schrey den Gesamtsieg.

Pixum Team Adrenalin Motorsport gelingt „Hattrick“.

332 Fahrer und 59 Teams kämpften um 350.000 Euro Preisgeld.

Mit der BMW Sports Trophy würdigt BMW Motorsport die Leistungen privater Fahrer und Teams im Saisonverlauf. Am Steuer von BMW Rennfahrzeugen konnten im Wertungszeitraum 2015/16 in verschiedenen Meisterschaften und bei prestigeträchtigen Einzel-Events Punkte gesammelt werden. Das Interesse an diesem Wettbewerb war auch diesmal groß: Insgesamt waren 332 Teilnehmer aus 35 Ländern sowie 59 Teams für die BMW Sports Trophy registriert. Mit über 700 von mehr als 4.000 erfassten Top-10-Ergebnissen war der BMW M235i Racing das erfolgreichste Fahrzeug in den Händen der Privatfahrer und Kundenteams. Bei der 55. Auflage der BMW Sports Trophy ging es in der Fahrerwertung um ein Gesamtpreisgeld von 250.000 Euro, die zehn erfolgreichsten Teams erhielten gemeinsam 100.000 Euro Preisgeld.„Jedes Jahr bin ich von der großartigen Entwicklung der BMW Sports Trophy beeindruckt“, sagte BMW Motorsport Direktor Jens Marquardt. „In jeder Saison wächst die BMW Motorsport Familie rund um den Globus weiter. Mit ihren Siegen in den unterschiedlichsten Serien sind die privaten Fahrer und Teams mit ihren BMW Rennfahrzeugen exzellente Botschafter für die Marke BMW und für BMW Motorsport. Ich möchte allen 332 Piloten und 59 Teams danken, die in der abgelaufenen Saison Punkte gesammelt haben. Mein besonderer Glückwunsch geht natürlich an Michael Schrey und das Pixum Team Adrenalin Motorsport. Am Ende gegen derart starke Konkurrenz ganz oben zu stehen, ist eine starke Leistung.“Mit 486 Punkten konnte Schrey seine Verfolger Christopher Rink (DE, 465) und Danny Brink (DE, 435) knapp auf Distanz halten. Er hatte die gesamte Saison des BMW M235i Racing Cup, der im Rahmen der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) ausgetragen wird, an der Seite von Alexander Mies (DE) bestritten und nicht nur im Cup, sondern auch in der VLN-Gesamtwertung Rang eins belegt. Hinzu kamen erfolgreiche Starts in mehreren weiteren Serien, unter anderem der Klassensieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (DE).„Diese Auszeichnung ist das Tüpfelchen auf dem i“, sagte Schrey, nachdem er den Pokal für seinen Sieg aus den Händen von DTM-Champion Marco Wittmann (DE) erhalten hatte. „Ich hatte mit den Titelgewinnen in der VLN und im BMW M235i Racing Cup eine großartige Saison. Der Sieg in der Fahrerwertung der BMW Sports Trophy ist aber noch einmal etwas ganz Besonderes. Das ist ein internationaler Titel, den man nicht jedes Jahr gewinnen kann. In dieser Saison hat einfach alles zusammen gepasst. Das macht mich unglaublich stolz.“Nach den Siegen in den vergangenen beiden Jahren war das Pixum Team Adrenalin Motorsport auch 2015/16 wieder das Maß aller Dinge. Die Mannschaft um Teamchef Matthias Unger (DE) sicherte sich mit einer Gesamtpunktzahl von 1.058 Zählern erneut den Teamtitel in der BMW Sports Trophy. „Dieser erneute Erfolg fühlt sich großartig an“, meinte Teamchef Unger nach der Ehrung durch Stefan Reinhold (DE), Teamchef vom BMW Team RMG in der DTM. „Auch der dritte Sieg in Folge war wieder hart erarbeitet. Wir hatten zwar viele Fahrzeuge im Einsatz, aber jede einzelne Klasse, in der wir starten, ist hart umkämpft. Dort die nötigen Punkte zu holen, ist alles andere als selbstverständlich. Vielen Dank dafür an mein Team und an die Fahrer, ohne die dieser Titel nicht möglich wäre.“Insgesamt feierte das Pixum Team Adrenalin Motorsport 22 Klassensiege und setzte sich am Ende gegen die Teams von West Surrey Racing und Securtal Sorg Rennsport durch (beide 809 Punkte).1. Michael Schrey 486,002. Christopher Rink 465,003. Danny Brink 435,004. Gabriele Piana 420,005. Hajo Müller 392,006. Alexander Mies 389,007. Rolf Derscheid 374,00Zoran Radulovic 374,009. Jens Riemer 368,00Dominik Thiemann 368,0011. Sam Tordoff 367,0012. Michael Flehmer 356,0013. Robert Collard 330,0014. Bret Curtis 316,0015. Gustavo Yacaman 270,00Fernando Monje 270,0017. Bernd Küpper 257,0018. Miguel Ramos 252,0019. Stefano Comandini 241,0020. Alberto Cerqui 238,0021. Michael Mönch 232,0022. Jack Goff 227,0023. Victor Bouveng 208,0024. Ward Sluys 206,0025. Rudi Adams 203,00Thomas Jäger 203,001. Pixum Team Adrenalin Motorsport 1058,002. West Surrey Racing 809,003. Team Securtal Sorg Rennsport 809,004. Hofor Racing 646,005. JR Motorsport 635,006. Teo Martín Motorsport 522,007. Bonk Motorsport 507,008. Turner Motorsport 455,009. Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop 426,0010. Ekris Motorsport 291,00