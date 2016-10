Die R nineT Racer und R nineT Pure: Puristisches Roadster-Feeling und sportive Dynamik nach klassischen Konzepten

Druckvoller Boxer-Motor mit 1 170 cm3 Hubraum und 81 kW (110 PS) nach EU-4-Richtlinien.

Modular aufgebauter Rahmen mit Spielraum für das Customizing und damit die Individualisierung nach dem persönlichen Geschmack.

Fünfspeichen-Leichtmetall-Gussräder, 3,5 x 17" vorne und 5,5 x 17" hinten, (optional Drahtspeichenräder).

320-Millimeter-Doppelscheibenbremse vorne.

ABS serienmäßig.

ASC (Automatische Stabilitätskontrolle) als Sonderausstattung ab Werk.

2-in-1-Abgasanlage aus Edelstahl (poliert bei Racer, gebürstet bei Pure).

Hochwertige Detaillösungen wie Gabelbrücken und Fußrasten aus geschmiedetem, natur eloxiertem Aluminium.

R nineT Pure in Catalanograu uni als klassisch-puristischer Roadster.

R nineT Racer mit Halbschalenverkleidung, Höckersitzbank und zurückverlegten Fußrasten im Stil eines Sportmotorrades der 1970er-Jahre.

R nineT Racer in Lightwhite uni in Kombination mit mehrfarbigem Dekor als Reminiszenz an die früheren BMW Motorsportfarben sowie dem Rahmen in Aluminium Silber.

Weniger ist für viele Motorradfans mitunter sogar mehr und so entscheiden sie sich fürs „Motorradfahren pur“ und damit auch für Motorräder, die diesen puristischen Ansatz glaubhaft und authentisch verkörpern.Mit der R nineT hat BMW Motorrad diesem Trend bereits seit 2013 Rechnung getragen – mit ungebrochenem Zuspruch und Erfolg. Ein guter Grund für die BMW Motorrad Mannschaft, mit der R nineT Scrambler im Jahr 2015 nachzuziehen, mit ihr eine weitere spannende Variante klassischen Motorradbaus zu präsentieren und ein weiteres Mal ein begeistertes Feedback zu erhalten.Von dieser positiven Resonanz motiviert, präsentiert BMW Motorrad jetzt mit der R nine T Racer und R nineT Pure zwei Motorräder, welche die BMW Motorrad Erlebniswelt Heritage um zwei weitere, spannende Ausprägungen ergänzen: den aufs Wesentliche reduzierten Roadster und das klassische, halbverkleidete Sportmotorrad alter Schule. In beiden Fällen Konzepte, die in den späten 1960er- und den 1970er-Jahren Karriere machten und noch heute viele Motorradfans in schönen Erinnerungen schwelgen lassen.In beiden neuen BMW Heritage Modellen kommt jeweils der druckvolle, luft‑/ölgekühlte Boxer-Motor mit 1 170 cm3 Hubraum und 81 kW (110 PS) Leistung in Kombination mit einem Sechsganggetriebe zum Einsatz. Beide Motorräder wurden auf die Vorschriften der Schadstoffklasse EU-4 ausgelegt. Dem klassischen Anspruch trägt die Gestaltung der Abgasanlage aus Edelstahl mit linksseitig angeordnetem Endschalldämpfer Rechnung.Fahrwerksseitig vertrauen R nineT Racer und R nineT Pure auf den bereits von der R nineT Scrambler bekannten, modular aufgebauten Stahl-Gitterrohrrahmen, bestehend aus den drei Komponenten vorderer Hauptrahmen, hinterer Hauptrahmen sowie demontierbarer Soziusrahmen. Letzterer eröffnet Spielräume, um den Auftritt und Charakter der beiden Boxer BMW nach Gusto zu verändern, etwa mit verschiedenen Sitzbänken aus dem Original BMW Motorrad Zubehör Programm. Die Radführung vorne übernimmt eine konventionelle Teleskopgabel, während hinten der BMW Paralever in Verbindung mit einem Zentralfederbein arbeitet. Auf Fünfspeichen-Leichtmetall-Gussrädern der Dimensionen 3,5 x 17" vorne und 5,5 x 17" hinten sind Reifen der Größen 120/70 ZR 17 beziehungsweise 180/55 ZR 17 aufgezogen. 4-Kolben-Bremssättel vorne sorgen zusammen mit schwimmend gelagerten Bremsscheiben von 320 Millimetern Durchmesser sowie ABS für sichere Verzögerung. Um das Durchdrehen des Hinterrades bei rutschigen Straßenverhältnissen zu verhindern, steht ab Werk die Option ASC (Automatische Stabilitätskontrolle) zur Verfügung. Zur weiteren Betonung des klassischen Auftritts sind als Option Drahtspeichenräder erhältlich.Die R nineT Pure verkörpert den puristischen, klassischen Roadster in Reinkultur – schnörkellos und unverfälscht gestaltet sowie auf das Wesentliche reduziert. Das Design baut auf dem Mix aus klassischen und modernen Stilelementen des Motorradbaus, kombiniert mit hochwertigen Details, wie etwa den Fußrasten und Gabelbrücken aus geschmiedetem, natur eloxiertem Aluminium.Tank und Vorderradkotflügel der BMW R nineT Pure sind in der Farbe Catalanograu uni lackiert. In Zusammenspiel mit Schwarz für Fahrwerk und Antriebsstrang betont diese Farbgebung den puristischen Charakter der R nineT Pure als Roadster für den dynamischen Klassiker-Genuss auf der Landstraße.Bewusste Reminiszenzen an Sportmotorräder der frühen 1970er-Jahre weckt indes die R nineT Racer. Geduckt, versammelt und langgestreckt strahlt sie mit ihrer betont knapp geschnittenen Halbschalenverkleidung, Höckersitzbank, Stummellenker und den zurückverlegten Fußrasten ambitionierte Sportlichkeit alter Schule aus und kombiniert sie mit moderner Technik.In Lightwhite uni, kombiniert mit einem an die früheren BMW Motorsport Farben angelehnten Dekor, tritt die R nineT Racer besonders leicht und sportlich auf. Der in Aluminium Silber lackierte Rahmen stellt seine Architektur im Kontrast zum schwarz gehaltenen Antriebsstrang prominent zur Schau und unterstreicht den Anspruch der R nineT Racer als Sportmotorrad alter Schule für dynamischen Fahrspaß auf kurvenreichem Terrain.