BMW präsentiert "Visionary" - eine Google Spotlight Story

Als erste Automobilmarke weltweit nutzt BMW die Google Spotlight Stories Technologie für innovatives Storytelling und schafft damit ein interaktives 360° Virtual Reality Markenerlebnis auf YouTube. Im Fokus der, in dieser Form noch nie da gewesenen, Inszenierung steht der BMW VISION NEXT 100 – die Konzeptstudie zum 100-jährigen Jubiläum der Marke BMW. „Visionary" ist ab heute unter folgendem Link zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=vNjE4CeCuXU (Volle Interaktivität in der Android Youtube App oder in der Google Spotlight Stories App für Android und iOS)Mit Google Spotlight Stories kann der Automobil und Technologie begeisterte Nutzer das Visionsfahrzeug BMW VISION NEXT 100 in einer Mischung aus spektakulärer Produktinszenierung und mobiler, virtueller Realität interaktiv entdecken. Basis ist eine 360° Video-Inszenierung, welche mit interaktiven Elementen erweitert wird. Der Nutzer kann in das Erlebnis ab heute per YouTube App auf Android Endgeräten oder über die eigenständige Google Spotlight Stories App für iOS und Android eintauchen.