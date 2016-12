BMW Motorsport Stars feiern stimmungsvollen Saisonabschluss 2016

- DTM-Titel, Triumph in Spa und vieles mehr: BMW Motorsport blickt auf erfolgreiche Saison zurück.

- Michael Schrey gewinnt BMW Sports Trophy Fahrerwertung.

- BMW Motorsport Awards unter anderem für Wittmann und Zanardi.



Mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm hat BMW Motorsport am Freitag seinen alljährlichen Saisonabschluss gefeiert. In der neuen Heimat der BMW Group Classic in der Moosacher Straße in München (DE) kamen einige der wichtigsten Protagonisten des Jahres zusammen, um einen stimmungsvollen Abend im Kreis der BMW Motorsport Familie zu verbringen – und jene Fahrer und Teams auszuzeichnen, die 2016 Geschichten und Geschichte geschrieben hatten.



So gehörte auch Marco Wittmann (DE) zu den Preisträgern, der mit seinem zweiten Titelgewinn in der DTM für eines der vielen sportlichen Highlights aus Sicht von BMW Motorsport in der Saison 2016 gesorgt hatte. Nachdem er den „Victory of the Year“ Award aus den Händen von BMW Markenbotschafter und Werksfahrer Alessandro Zanardi (IT) erhalten hatte, wurde er selbst zum Glücksbringer – und zeichnete die erfolgreichsten BMW Privatfahrer des Jahres aus. Platz eins in der BMW Sports Trophy ging an VLN-Champion Michael Schrey (DE), bei den Teams setzte sich das Pixum Team Adrenalin Motorsport zum dritten Mal in Folge durch.



„Standing Ovations“ gab es einmal mehr für Zanardi, der seinerseits von BMW Motorsport Direktor Jens Marquardt den „Achievement of the Year“ Award überreicht bekam. Zanardi hatte in Rio de Janeiro (BR) nicht nur seine Medaillensammlung auf dem Handbike erweitert, sondern bei einem Gaststart in der Italienischen GT-Meisterschaft auf Anhieb den Sieg im BMW M6 GT3 gefeiert. Marquardt bedankte sich zudem bei allen Teams und Fahrern, die mit ihren Erfolgen für eine begeisternde Premierensaison des neuen BMW M6 GT3 gesorgt hatten. Unter anderem konnte ROWE Racing mit den Fahrern Maxime Martin (BE), Alexander Sims (GB) und Philipp Eng (AT) bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps (BE) mit dem BMW M6 GT3 triumphieren. Der erstmalig verliehene „Supplier of the Year“ Award ging an das Unternehmen Leimeister Modell- & Prototypenbau.



Zuvor hatte Klaus Fröhlich, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Entwicklung, den Festabend feierlich eröffnet. Marquardt zog anschließend eine positive Bilanz einer ereignisreichen und spannenden Motorsport-Saison 2016. „Wir haben wieder allen Grund zu feiern. Hinter uns liegt ein emotionales Rennsportjahr mit unzähligen Highlights. Allen voran sind da natürlich der Triumph von Marco Wittmann in der DTM und der Sieg von ROWE Racing mit dem neu entwickelten BMW M6 GT3 in Spa-Francorchamps zu nennen. In der IMSA WeatherTech SportsCar Championship hat der neue BMW M6 GTLM auf Anhieb um Podestplätze gekämpft. Auch die BMW Sports Trophy hat 2016 wieder viele Siege für unsere privaten Teams und Fahrer gebracht.“



Zum Abschluss der Veranstaltung gab Marquardt einen detaillierten Ausblick auf die Saison 2017 und präsentierte zahlreiche Neuerungen im Hinblick auf die künftig noch breitere strategische Aufstellung von BMW Motorsport.



Die Gewinner der BMW Motorsport Awards 2016 im Überblick.



BMW Sports Trophy Fahrer des Jahres:

Michael Schrey (DE)



BMW Sports Trophy Team des Jahres:

Pixum Team Adrenalin Motorsport



BMW Motorsport Achievement of the Year:

Alessandro Zanardi (IT)



BMW Motorsport Victory of the Year:

Marco Wittmann (DE)



BMW M235i Racing Cup Team of the Year:

Bonk Motorsport



BMW M235i Racing Cup Drivers of the Year:

Alexander Mies, Michael Schrey (beide DE)



BMW Motorsport Supplier of the Year:

Leimeister Modell- & Prototypenbau

