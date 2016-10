BMW M6 GT3 feiert Macau-Premiere - ROWE Racing und Nick Catsburg starten beim FIA GT World Cup

Zum Abschluss seiner ersten Saison wird der BMW M6 GT3 seine Premiere in den Straßen von Macau (CN) feiern. Das Team von ROWE Racing, das mit dem neuen Fahrzeug in diesem Jahr bereits den Sieg bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps (BE) errungen hat, geht in der früheren portugiesischen Kolonie an der Südküste Chinas mit einem BMW M6 GT3 beim FIA GT World Cup (17.-20. November) an den Start. Im Cockpit des Fahrzeugs mit der Startnummer 9 wird Nick Catsburg (NL) sitzen. Neben Catsburg vertraut noch ein weiterer Fahrer auf BMW Power: Ricky Capo (AU) fährt für das Team Modena Engineering einen BMW Z4 GT3.



„Ich freue mich sehr, dass ROWE Racing mit einem starken Gesamtpaket aus dem BMW M6 GT3 und Nicky Catsburg als Fahrer beim FIA GT World Cup in Macau dabei ist“, sagt BMW Motorsport Direktor Jens Marquardt. „Hinzu kommt noch Ricky Capo aus Australien, der im BMW Z4 GT3 auf dem legendären Guia Circuit antreten wird. Wir haben sehr gute Erinnerungen an diesen Stadtkurs. Dort hat BMW Motorsport in der Vergangenheit schon viele große Siege gefeiert. Macau ist zweifelsohne der würdige Schauplatz für den Ausklang der erfolgreichen Premierensaison, die wir mit dem BMW M6 GT3 erlebt haben.“



„Der FIA GT World Cup in Macau ist ein Rennen, bei dem wir alle dabei sein wollen, und ich bin sehr froh, dass ich der Glückliche sein darf, der für ROWE Racing und BMW nach Macau geht“, meint Catsburg. „Ich bin noch nie zuvor auf dieser Strecke gefahren, das wird ein ohnehin schon schwieriges Rennen noch härter machen. Ich werde versuchen, den Kurs vorab im Simulator kennen zu lernen. Ich möchte mich bei BMW Motorsport und ROWE Racing bedanken, dass sie mir diese wunderbare Gelegenheit geben.“



Das traditionsreiche GT-Rennen in Macau wurde im vergangenen Jahr noch einmal deutlich aufgewertet und vom Internationalen Automobilverband zum offiziellen FIA World Cup ernannt. Neben dem GT-Rennen findet auf dem „Guia Circuit“ auch der berühmte Macau GP für Formel-3-Fahrzeuge statt. Der enge, aber sehr schnelle Stadtkurs ist 6,2 Kilometer lang und bietet den Fahrern kaum Überholmöglichkeiten.

