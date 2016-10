BMW Group Werk Leipzig produziert zweimillionsten BMW

Im BMW Group Werk Leipzig lief heute im Beisein von Oberbürgermeister Burkhard Jung der zweimillionste BMW vom Band. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein BMW i3 in der Farbe Protonic Blue, der für einen Kunden in den USA produziert wurde.Beginn der Serienproduktion im Werk Leipzig war am 1. März 2005. Die BMW i Produktion startete im Jahr 2013. Mittlerweile beschäftigt das Werk über 4.700 BMW Mitarbeiter, die täglich über 800 Fahrzeuge der BMW 1er und 2er Reihe, sowie über 100 BMW i3 und i8 produzieren. „Das Werk Leipzig stellt einen wichtigen Eckpfeiler im Produktionsnetzwerk der BMW Group dar. Hier produzieren wir nicht nur klassische Fahrzeuge der BMW 1er und 2er Reihe in hocheffizienten Strukturen, sondern setzen mit der Produktion der BMW i Modelle neue Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und Innovationskraft", sagte Werkleiter Hans- Peter Kemser und ergänzte: „Wichtiger als die Zahl zwei Millionen Fahrzeuge ist für mich, dass wir mit einer Top-Qualität zwei Millionen Kunden begeistern konnten. Ich bin stolz auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür jeden Tag ihre Leistung bringen."Die BMW Group hat bisher über zwei Mrd. Euro in das Werk Leipzig investiert. Alleine für den Ausbau zum Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge der BMW Group investierte das Unternehmen 400 Mio. Euro und schuf 800 neue Arbeitsplätze.Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung gratulierte dem Werk persönlich zum Jubiläum: „Zwei Millionen BMW aus der Stadt Leipzig zeigen, dass man heute in Deutschland erfolgreich eine wettbewerbsfähige Produktion betreiben kann. Leipzig bietet dazu vor allem dank seiner hervorragend ausgebildeten Fachkräfte ideale Voraussetzungen. BMW schaffte und schafft hier nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern hat mit den BMW i Modellen in Leipzig auch einen Leuchtturm für innovative und nachhaltige Mobilität errichtet. Was mir besonders gefällt: BMW engagiert sich auch in vielfältiger Weise sozial und kulturell für unsere Bürger. Ich danke dem BMW Werk und wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg."Facebook: http://www.facebook.com/... Twitter: http://twitter.com/BMWGroup YouTube: http://www.youtube.com/... Google+: http://googleplus.bmwgroup.com