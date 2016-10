Einladung zum ITAFORUM 2016 mit Staatssekretär Dr. Georg Schütte und dem Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Prof. Dr. Peter Dabrock

Zerstört oder schafft die Digitalisierung Arbeitsplätze? Führen die Algorithmen der Internet-Suchmaschinen zu Unmündigkeit bei der Informationsauswahl? Was bewirkt der Einsatz von Bots in den sozialen Medien? Beim ITAFORUM 2016 diskutieren Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft Chancen und Grenzen technischer und sozialer Innovationen. ITA steht für die Innovations- und Technikanalyse des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Derzeit fördert das BMBF hierzu 25 wissenschaftliche Projekte, unter anderem in den Themenfeldern Digitalisierung, Partizipation in Forschung und Innovation sowie Einstellungsforschung. Beim ITAFORUM 2016 werden Zwischenergebnisse vorgestellt und erörtert, aus denen bei der Konferenz politikrelevante Impulse und schließlich fünf strategische Empfehlungen für das BMBF erarbeitet werden.Zum Auftakt der Konferenz ab 14.45 Uhr sprechenBeim anschließenden Podiumsgespräch diskutieren beide u.a. mitBitte melden Sie Ihre Teilnahme bei der Pressestelle des BMBF per E-Mail unteran. Mit freundlichem Gruß, Christina Brüning