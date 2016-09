Ganzheitlich gesund

Die BKK ProVita war bei der internationalen Fachtagung „Psychoneuroimmunologie im Lauf des Lebens“ in Innsbruck mit einem Informationsstand vertreten. Zu der Tagung kamen über 600 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Sigrid König (Vorständin des BKK–Landesverbandes Bayern) und Bernhard Seidenath (MdL) am Stand der BKK ProVita



Auch die Vorständin des BKK–Landesverbandes Bayern, Frau Sigrid König, und der CSU-Landtagsabgeordnete Herr Bernhard Seidenath waren auf der Tagung in Innsbruck zu Gast.



Psychoneuroimmunologie präsentiert neueste Forschungsergebnisse



Der Wissenschaftszweig der Psychoneuroimmunologie (PNI) beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Gedanken und Gefühlen auf die körperliche Gesundheit. Den Wissenschaftlern gelingt es mittlerweile, Zusammenhänge zwischen äußeren Lebensumständen und dem Immunsystem nachzuweisen.



Psychoneuroimmunologie muss bekannter werden



Andreas Schöfbeck, der Vorstand der BKK ProVita, wertet die neuesten Ergebnisse aus der PNI-Forschung als wichtigen Durchbruch und ist davon überzeugt, dass soziale Kontakte, positive Emotionen und ausreichend Entspannung eine entscheidende Rolle für die Gesundheit spielen. Er sagt: „Es ist wichtig, dass die Erkenntnisse der PNI in unserer Gesellschaft bekannt werden und im Gesundheitswesen angemessene Beachtung finden. Jeder Einzelne soll realisieren, dass er selbst viel für seine Gesundheit tun kann.“

