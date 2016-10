Am 21.10.2016 feierte Frau Doris Tobisch ihr 25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita in Nürnberg. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Service-Center Nürnberg der BKK ProVita gratulierten ihr der Leiter der Personalabteilung Eugen Winkelmair, der Leiter des Service-Centers Nürnberg Jürgen Kahr und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Service-Center Nürnberg. Der Vorsitzende des Personalrats, Ulrich Bachl, schloss sich den Glückwünschen an.



Eugen Winkelmair dankte Frau Tobisch für ihren Einsatz für die Kasse. Er sagte: „Ich habe sie stets als engagierte und humorvolle Mitarbeiterin erlebt, deren Erfahrung und Kompetenz auch von den Kollegen sehr geschätzt wird.“



Frau Tobisch begann am 21.10.1991 ihr Angestelltenverhältnis bei der Betriebskrankenkasse der MAN in Nürnberg. Nach mehreren Umstrukturierungen und Umfirmierungen fusionierte ihr Arbeitgeber im Jahr 2008 mit der BKK Die Persönliche aus Dachau, der heutigen BKK ProVita.

Über BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in München. Ihre Geschäftsstellen befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Dassel, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Mitterteich, München, Nürnberg, Schwandorf, Wiesbaden sowie jeweils ein Außendienstbüro in Kempten, Piding, Köln und Dessau-Roßlau.

