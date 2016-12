Umweltschonend mit dem Elektroauto zum Skivergnügen!

Im snow space Flachau können Sie Ihr Elektroauto ab sofort ganz bequem an vielen Ladestationen aufladen!Diese Entwicklung unterstützt snow space Flachau und nimmt hier eine Vorreiterrolle ein.Als erstes Skigebiet in Europa bietet das snow space Flachau ab sofort flächendeckend Ladestationen von bike-energy für E-Cars an.Insgesamt 22 Ladepunkte stehen für die Gäste von snow space Flachau bereit. Davon finden Sie am Parkplatz des achterjet in Flachau 12 Stück und weitere 6 Steckplätze stehen Ihnen am Parkplatz des spacejet1 zur Verfügung. Weitere Ladestationen finden Sie auch in Eben am monte popolo.Egal ob Sie aus dem nahegelegenen Salzburg oder aus dem übrigen Europa kommen – Ihrer umweltschonenden Anreise steht nichts mehr im Weg!Bereits in den 1920er Jahren fuhren in Europa rund vier Millionen Autos. Die größte Angst der Menschen war es damals, mit leerem Tank auf der Straße liegen zu bleiben. In den USA wurden zur gleichen Zeit bereits 35 Millionen Autos verkauft. Der Grund dafür war, der Lösungsansatz John D. Rockefellers, Gründer der American Oil Company, eine funktionierende Infrastruktur im gesamten Land zu gewährleisten. Er legte also ein Tankstellen-Netz über die gesamte USA und sicherte somit die Versorgung aller Autos.Auch der Wintertourismus hat sich mit der stetig wachsenden Infrastruktur in den Skigebieten zu dem entwickelt, was er jetzt ist.In Kooperation mit www.bike-energy.com – Europas führendem Hersteller von E-Ladeinfrastruktur – ermöglicht das snow space Flachau seinen Kunden ein sicheres Aufladen ihrer Elektroautos. Modernste Schnellladestationen stehen an allen wichtigen Parkplätzen für die Kunden zur Verfügung.